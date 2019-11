Luka Dončić je na polovici vseh letošnjih tekem dosegel trojnega dvojčka (4/8). Foto: Reuters

Tudi Memphis igra drugo zaporedno tekmo (t.i. "back to back"). V noči na soboto je klonil na gostovanju pri Orlandu (118:86).

Grizliji so sezono začeli skromno, saj so na osmih tekmah zbrali vsega dve zmagi, pri obeh pa so morali precej garati (obakrat so morali preseči mejo 130 točk). Njihov prvi strelec je novinec Ja Morant (18,9 točke na tekmo), pod obročema kraljuje center Jonas Valančiunas (11,9 točke in 9,5 skoka na tekmo).

Zanimivo - Dallas je edina ekipa v Ligi NBA, ki v tej sezoni v gosteh še ne pozna poraza (3-0), slabši izkupiček ima v svoji dvorani (2-3).

Vse se vrti okrog Dončića

Dallas je eno od presenečenj sezone, saj je v kakovostnem zahodu z razmerjem 5-3 na osmem mestu. A zahod je trenutno izjemno izenačen, saj so Mavsi še pred 24 urami zaostajali le za LA Lakersi. Dallas je v nekaj mesecih popolnoma postal ekipa Luke Dončića, ki se spogleduje s težko razumljivim povprečjem trojnega dvojčka (28,1 točke, 10,4 skoka in 9,3 podaje).

"Evropski igralci so vedno dobro igrali pick and roll, Luka ni prav nič drugačen, je zelo inteligenten igralec. Če se pojavi luknja, jo bo hitro našel in izkoristil," je svojega varovanca pohvalil trener Rick Carlisle.

Boston, vodilna ekipa vzhoda, bo igral pri San Antoniu. Foto: Reuters

Liga NBA, tekme 9. novembra:

Nedelja ob 2.00:

MEMPHIS – DALLAS

SAN ANTONIO – BOSTON

CHARLOTTE – NEW ORLEANS

OKLAHOMA CITY – GOLDEN STATE

CHICAGO – HOUSTON

Tekme 10. novembra:

MINNESOTA – DENVER

ORLANDO – INDIANA

PHILADELPHIA – CHARLOTTE

OKLAHOMA CITY – MILWAUKEE

NEW YORK – CLEVELAND

PHOENIX – BROOKLYN

PORTLAND – ATLANTA

LA LAKERS – HOUSTON

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Boston Celtics 7 6 1 85.7 Toronto Raptors 8 6 2 75.0 Miami Heat 9 6 3 66.7 Milwaukee Bucks 9 6 3 66.7 Philadelphia 76ers 8 5 3 62.5 Indiana Pacers 9 5 4 55.6 Charlotte Hornets 8 4 4 50.0 Brooklyn Nets 8 4 4 50.0 Detroit Pistons 10 4 6 40.0 Cleveland Cavaliers 8 3 5 37.5 Atlanta Hawks 8 3 5 37.5 Orlando Magic 9 3 6 33.3 Chicago Bulls 9 3 6 33.3 Washington Wizards 8 2 6 25.0 New York Knicks 9 2 7 22.2