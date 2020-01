Miami - Toronto 63:60 (po 3. četrtini); Dallas - Brooklyn 31:30 (po 1. četrtini)

Prvaki iz Toronta gostujejo v Miamiju

Miami, Dallas - MMC RTV SLO

Luka Dončić in soigralci bodo šest zaporednih tekem odigrali v American Airlines Centru. Naslednje gostovanje je na sporedu 14. januarja v San Franciscu proti Golden Statu. Foto: Reuters

Košarkarji Dallasa so začeli serijo domačih tekem proti Brooklynu. Trener Rick Carlisle ima precej težav, saj so poškodovani nosilci igre. Kristaps Porzingis, Tim Hardaway in Ryan Broekhoff manjkajo.