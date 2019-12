Povprečja Luke Dončića v tej sezoni: 30,8 točke (3. v ligi), 9,9 skoka (15.) in 9,6 podaje (2.). Foto: Reuters

Luka v prvi četrtini izenačil skakalni rekord kariere

Trener Rick Carlisle je po neustaljenem začetku sezone sedmič zapored štartal s peterko Dončić, Hardaway, Finney Smith, Porzingis, Powell. Uvod je pripadel gostiteljem, ki so držali vodstvo večji del prve četrtine. Vse kar je Dallas zmogel v prvih šestih minutah sta bili trojki Dončića in Porzingisa (6:13). Po minuti odmora je sledil delni izid 9:1, v katerega je Dončić vgradil sedem točk in Dallas je prvič povedel (15:14). Vse točke do tega trenutka sta za Mavse dosegla Dončić in Porzingis. Dončić je odšel na klop slabi dve minuti pred koncem prve četrtine z 12 točkami (met 3/7), 7 skoki (izenačen rekord kariere v četrtini) in podajo. Izid je bil po uvodnih 12 minutah izenačen na 24.

Ekspresno izničili dvomesten zaostanek

Tudi drugo četrtino je bolje odprl New Orleans, ki je v minuti in 38 sekundah pobegnil z delnim izidom 9:0. Pomagala ni niti minuta odmora in Pelikani so prvič povedli z dvomestno razliko (24:35). Za nameček je Porzingis že v 14. minuti srečanja dobil tretjo osebno napako. Prvi točki za Dallas je po skoraj štirih minutah suše prispeval Seth Curry. Kriza ni trajala dolgo in druga enota Mavsov na čelu z Bareo in Curryjem je zaostanek ekspresno izničila (41:41). Dončić je v igro ponovno vstopil sredi druge četrtine. Z njegovimi petimi zaporednimi točkami so Mavericksi povedli za pet, na odmor pa odšli s šestimi točkami naskoka. Dončić je v prvem polčasu vknjižil 18 točk (met 5/10), 8 skokov in 3 podaje v 16 minutah.

New Orleans (6:14) je nazadnje zmagal 21. novembra v Phoenixu, od takrat pa nanizal pet zaporednih porazov. Če so bili neuspehi proti LA Clippersom, LA Lakersom in Utahu na papirju pričakovani, Pelikane precej bolj bolita zadnja poraza proti Oklahomi.

Dallas (13:6) je slavil na sedmih od zadnjih osmih tekem. Letos so na gostovanjih dobili sedem od devetih dvobojev. V prejšnji sezoni so do številke sedem na gostovanjih prišli šele marca. Takoj po obračunu v New Orleansu se Mavericksi vračajo domov, kjer jih že v noči na četrtek čaka dvoboj z Minnesoto.

Dragić zaradi poškodbe prepone (vsaj) ob dve tekmi

Istočasno kot Dončić bi moral igrati Goran Dragić, a je Miami le nekaj ur pred tekmo v Torontu sporočil, da bo slovenski organizator igre zaradi poškodbe desne prepone izpustil tako obračun proti Raptorsom kot četrtkovega v Bostonu. Dragić se je poškodoval v prvem polčasu nedeljskega dvoboja proti Brooklynu, vendar je tekmo vseeno končal s 24 točkami.

"Zgodilo se je pri enem izmed prodorov v nedeljo. Ko si vroč, lahko nadaljuješ z igro. Ob polčasu sva se s fizioterapevtom odločila, da bom igral do konca srečanja. Ne vemo še, ali bom izpustil le dve tekmi. Videli bomo po prihodu v Miami. Težko je, a vsaj ne igre za hujšo poškodbo," je povedal Dragić, ki ima povprečje 15,9 točke in 5 podaj na tekmo,

Toronto je v nizu sedmih zaporednih zmag in z izkupičkom 15:4 zaostaja le za Milwaukeejem in LA Lakersi. Doma je še neporažen (9:0). Raptorsi so v nedeljo gladko odpravili Utah, potem ko so že ob polčasu vodili za klubsko rekordnih 40 točk. V izjemni formi je predvsem Pascal Siakam, ki ima povprečje 25,6 točke in 8,4 skoka na tekmo.

Miami (14:5) je na zadnjih osmih tekmah izgubil le dvakrat. Vročica je v prejšnji sezoni izgubila vse štiri medsebojne obračune. V tej moštvi igrata prvič.

