Luka Dončić je pri Dallasu najboljši v vseh treh glavnih statističnih kategorijah. Foto: AP

Po Spursih v Dallas prihajata še Golden State in Cleveland. V soboto so Mavericksi na domačem parketu s 110:102 in 26 točkami Luke Dončića, ki je ob tem ujel še 15 skokov, ugnali aktualne prvake. Svoj delež je z 20 točkami in prav toliko skoki prispeval tudi Kristaps Porzingis, njegovo predstavo pa je Rick Carlisle ocenil za verjetno najboljšo v tej sezoni, torej odkar igra za Dallas. Zdaj imajo Mavsi razmerje zmag in porazov 7:5, od tega so na šestih domačih obračunih polovično uspešni.

Ostroge, ki imajo trenutno pet zmag in osem porazov, so se na 400 kilometrov oddaljeno gostovanje odpravile po petih zaporednih porazih. Toliko porazov v seriji so nanizale prvič po sezoni 2010/11. Nazadnje so morale doma premoč priznati Portlandu (116:121), na tekmi pa je bil izključen Gregg Popovich. Ekipo je nato od tretje četrtine naprej vodil eden najboljših krilnih centrov vseh časov Tim Duncan, ki je pred letošnjo sezono postal pomočnik trenerja, ki ga je sicer vodil vso NBA-kariero. Na zadnjih desetih srečanjih je San Antonio klonila kar osemkrat, drugič zapored je še vodil v zadnji četrtini, a izgubil v končnici.

Do zdaj sta se teksaška rivala v rednem delu Lige NBA srečala 180-krat. S 112 zmagami je bistveno uspešnejši San Antonio, ki je dobil zadnjih pet medsebojnih tekem, torej tudi vse v lanski sezoni. V American Airlines Centru je bilo januarja 101:105, marca pa 105:112. Dončić je prispeval 25 in 12 točk. Trenutno je prvi strelec (28,5), skakalec (10,7) in podajalec (9,1) svojega moštva. Pri San Antoniju je prvi strelec (19,8) in podajalec (4,8) DeMar DeRozan, skakalec pa Trey Lyles (7,9).

Ponedeljove tekme:

DALLAS – SAN ANTONIO

NEW YORK – CLEVELAND

BROOKLYN – INDIANA

TORONTO – CHARLOTTE

HOUSTON – PORTLAND

CHICAGO – MILWAUKEE

PHOENIX – BOSTON

UTAH – MINNESOTA

LA CLIPPERS – OKLAHOMA CITY

Torkove tekme:

MEMPHIS – GOLDEN STATE

NEW ORLEANS – PORTLAND

SACRAMENTO – PHOENIX

LA LAKERS – OKLAHOMA CITY