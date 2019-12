Luka Dončić je obležal v 2. minuti. Foto: Reuters

Tekma se je začela ob 2.40. Izid po prvem polčasu je 73:50 za Miami.

Luka left the game after suffering an ankle injury.

Hope he's alright pic.twitter.com/c8s62fNuMK — Bleacher Report (@BleacherReport) 15. december 2019

Ključni dogodek tekme se je zgodil že v 2. minuti. Luka Dončić je najprej za Dallas dosegel prvi točki s prostih metov, nato je moral že v drugi minuti zapustiti igro. Pri prodoru pod koš je stopil na nogo Kendricka Nunna, pri čemer si je poškodoval gleženj in odšel na natančnejši pregled. Ta je sicer pokazal, da poškodba ni resnejša, a se je vodstvo kluba odločilo, da ga več ne vrne na parket. Trenutno še ni jasno, če bo moral izpustiti še kakšno od naslednjih tekem.

Robertson obdržal rekord

Poškodba je tako preprečila, da bi Dončić nadaljeval neverjetni niz 20 tekem, na katerih je dosegal vsaj po 20 točk, 5 skokov in 5 podaj. To je bil sploh tretji najdaljši tovrstni niz v zgodovini lige, za oba daljša v 60. letih poskrbel Oscar Robertson (29 in 25 tekem).

PORZINGIS FROM THE LOGO AT THE BUZZER pic.twitter.com/kUeltmx7cC — Nick Angstadt (@NickVanExit) 15. december 2019

Porzingis se je prebudil

Dogodek je povsem nokavtiral gostitelje, ki so hitro padli v zaostanek 26:7. Miami je v uvodni četrtini vodil tudi za 21 točk. Ob koncu četrtine se je prebudil Kristaps Porzingis, ki je samo do konca četrtine zbral 8 točk in 5 skokov (kar tri v napadu). S sireno je ob koncu četrtine zadel trojko z desetih metrov, s čimer je zaostanek znižal na 15 (37:32).

Miami zlahka držal prednost

Vročica je v drugi četrtini zlahka obdržala visoko prednost. Igralci v belem so bili večji del še vedno pretreseni zaradi dogodka z začetka tekme, Miami pa je zlahka rešetal domačo mrežico in na polčas odšel s prednostjo 23 točk (73:50). V tem delu so odlično metali trojke (12/19). Kelly Olynk je dosegel 15 točk (zadel je vse štiri mete iz igre in vse štiri proste mete).

Prizor, ki je najbolj zaznamoval tekmo. Foto: Reuters

Težki dnevi pred Mavsi

Za Dallas se je s tem začela serija petih zaporednih tekem proti ekipam z Vzhodne konference, ki zasedajo prvih pet mest – po Miamiju sledijo še Milwaukee, Boston, Philadelphia in Toronto, nato Mavse čaka malenkost daljši odmor.

Vročica letos še brez zmage na drugi tekmi zapored

Miami je v noči na soboto sploh prvič izgubil pred svojimi gledalci, boljši so bili LA Lakersi. Vročica petič v tej sezoni igra t. i. back to back tekmo (dve tekmi v dveh večerih). Do zdaj so v vseh štirih primerih izgubili drugo od obeh tekem.

Liga NBA, tekme 14. decembra

Ob 2.40:

DALLAS – MIAMI

PHOENIX – SAN ANTONIO 119:121 (podaljšek)

Rubio 25 in 13 podaj, Kaminsky 22, Šarić 19 in 17 skokov; Mills 26, Aldridge, Murray in DeRozan po 18.

TORONTO – BROOKLYN

MEMPHIS – WASHINGTON

CHICAGO – LA CLIPPERS

MILWAUKEE – CLEVELAND

HOUSTON – DETROIT

DENVER – OKLAHOMA CITY

Tekme 15. decembra:

NEW ORLEANS – ORLANDO

INDIANA – CHARLOTTE

ATLANTA – LA LAKERS

BROOKLYN – PHILADELPHIA

DENVER – NEW YORK

GOLDEN STATE – SACRAMENTO