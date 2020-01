Luka Dončić je v prvih petih minutah izgubil tri žoge. Foto: Reuters

Tekma se je začela ob 2.40. Izid po treh četrtinah je 73:66 za Dallas.

Dončić za uvod izgubil tri žoge

Luka Dončić je bil dokaj slabo uvodno četrtino, v kateri je dosegel 6 točk in 1 skok. Slovenski reprezentantant je v prvih petih minutah zadel s polaganjem, a je v prvih petih minutah izgubil kar tri žoge, zato se je netipično že v šesti minuti preselil na klop. Ob koncu četrtine je štiri točke dosegel s prostimi meti. V zelo raztrgani igri je Dallas naredil ogromno napak (izgubil je kar osem žog), Philadelphia pa je prevladovala pri skoku v napadu (9:0).

Slab met za tri točke

V drugi četrtini se je nadaljevala raztrgana igra gostiteljev, ki so še naprej izgubljali žoge, blestela ni niti Philadelphia, a je s skokom držala lepo prednost. Odraz raztrgane igre najbolj simbolizira met za tri točke (Dallas 3/13, Philadelphia le 2/19). Ob polčasu je bilo tako 50:41 za goste. Dallas v tej sezoni do polčasa še ni dosegel tako malo točk. Dončić je svojo statistiko popravil na 11 točk, 3 skoke in 4 podaje.

Luka podajal, Dwight zadeval

Dončić je tretjo četrtino odprl s tremi čudovitimi podajami, s katerimi so gostitelji zaostanek znižali na tri (53:50), Dončić je nato s tremi prostimi meti izenačil na 53. V napadu je blestel Dwight Powell, ki je v tem obdobju dosegel 10 točk, Dallas pa je prevzel kontrolo pod obročema in do konca četrtine ušel v vodstvo s 73:66.

Cuban: Pri Porzingisu smo previdni

Med tekmo je kratek komentar podal lastnik Mavsov Mark Cuban, ki je bil presenečen nad hitrim razvojem Dončića in priznal, da ekipo zdaj gradi prav okoli 20-letnika. Glede Kristapsa Porzingisa, ki spet ni igral, pa je dejal, da je ekipa previdna in noče tvegati resnejše poškodbe. Velikan naj bi se kmalu vrnil na parket.

Dallas je imel sredi novembra in decembra sijajno serijo 10-1, sledilo je slabših 7-9. V zadnjem času ima precej težav s poškodbami, pred božičem je manjkal Luka Dončić, zdaj je odsoten Kristaps Porzingis. Tudi Sixersi bodo brez svojega velikana, saj bo zaradi operacije prsta manjkal Joel Embiid.

"Ko si v nizu slabih tekem in izidov, se moraš zavedati, da dobre tekme in predstave niso daleč in obratno. Naša ekipa je mlada, zato jo je treba razbremeniti," je prepričan trener Dallasa Rick Carlisle.

Tekme 11. januarja:

DALLAS – PHILADELPHIA

-:- (20:22, 21:28, 32:16, -:-)

HOUSTON – MINNESOTA 139:109

Harden 32, 12 skokov, 8 podaj in 11 izgubljenih žog, Westbrook 30 in 10 skokov, Hartenstein in Gordon po 17; Okogie 16, Culver 15.

BOSTON – NEW ORLEANS 140:105

Tatum 41 (met iz igre: 16/22), Kanter 22 in 19 skokov, Walker 17; Jackson 22, Hayes 20.

DETROIT – CHICAGO 99:108

Rose 20, Wood 17 in 14 skokov; LaVine 25, Kornet 15.

OKLAHOMA CITY – LA LAKERS 110:125

Gallinar in Gilgeous Alexander po 24, Paul 16; Kuzma 36, Rondo 21, 12 skokov in 8 podaj, Davis in James nista igrala.

DENVER – CLEVELAND

PORTLAND – MILWAUKEE

Tekme 12. januarja:

WASHINGTON – UTAH

NEW YORK – MIAMI

TORONTO – SAN ANTONIO

MEMPHIS – GOLDEN STATE

BROOKLYN – ATLANTA

DENVER – LA CLIPPERS

PHOENIX – CHARLOTTE