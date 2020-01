Luka Dončić v tej sezoni dosega po 29,4 točke, 9,7 skoka in 8,9 podaje na tekmo. Foto: Reuters

Dallas je imel sredi novembra in decembra sijajno serijo 10-1, sledilo je slabših 7-9. V zadnjem času ima precej težav s poškodbami, pred božičem je manjkal Luka Dončić, zdaj je odsoten Kristaps Porzingis. Tudi Sixersi bodo brez svojega velikana, saj bo zaradi operacije prsta manjkal Joel Embiid.

"Ko si v seriji slabih tekem in izidov, se moraš zavedati, da dobre tekme in predstave niso daleč in obratno. Naša ekipa je mlada, zato jo je treba razbremeniti," je prepričan trener Dallasa Rick Carlisle.

Liga NBA, tekme 11. januarja:

HOUSTON – MINNESOTA

BOSTON – NEW ORLEANS

DETROIT – CHICAGO

OKLAHOMA CITY – LA LAKERS

DALLAS – PHILADELPHIA

DENVER – CLEVELAND

PORTLAND – MILWAUKEE

Tekme 12. januarja:

WASHINGTON – UTAH

NEW YORK – MIAMI

TORONTO – SAN ANTONIO

MEMPHIS – GOLDEN STATE

BROOKLYN – ATLANTA

DENVER – LA CLIPPERS

PHOENIX – CHARLOTTE