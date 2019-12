Luka Dončić je v uvodni četrtini zadel tri trojke. Foto: AP

Tekma se je začela ob 2.40. Izid po treh četrtinah je 117:98 za Dallas.

Začelo se je v znamenju ostrostrelskih potez, saj je Golden State že po dveh minutah povedel z 12:6. Točke sta dosegla le dva igralca, vse je za gostitelje dal D'Angelo Russell, na drugi strani pa je Dončić potopil dve trojki za Dallas. Ekipi sta tako vroče v napadu igrali celotno četrtino, ki se je končala 41:41. Dallas je v tem obdobju zadel kar 10 trojk, Golden State pa 9. Dončić je odigral vseh 12 minut, v katerem je zbral ogromne številke (15 točk, 7 skokov in 5 podaj).

Russell v prvem polčasu dal 30 točk

Skoraj v enakem tempu se je nadaljevalo v drugi četrtini, ki jo je Dončić po običaju začel na klopi in se na parket vrnil šest minut pred koncem polčasa. Na domači strani je Russell nadaljeval s strelsko predstavo, saj je v prvem polčasu dosegel kar 30 točk (trojke je metal 8/11). Na drugi strani mu Dončić ni ostal dolžan, saj je do odmora dal 25 točk, v njegovi statistiki pa je bilo še 8 skokov in 7 podaj. Golden State je ob polčasu vodil s 74:72.

Bojevniki so v 29. minuti po "dvojki" Russlla povedli s 84:82, nato je sledila Dallasova serija 26:4, sredi katere se je poškodoval še Russell in tekma je bila odločena. Mavsi so pred zadnjo četrtino vodili za 19 točk, kar je bil dober pokazatelj, da je slovenski reprezentant končal tekmo.

Dallas v noči na ponedeljek gostuje v Staples Centru pri LA Lakersih. Tudi Jezernike čaka t.i. back to back tekma, saj danes gostujejo pri Portlandu.

Naporen test za Miami

Aktiven je tudi Goran Dragić, ki z Miamijem gosti Philadelphio. Sixersi po prvem polčasu vodijo z 59:54, Dragić je za Vročico dosegel 8 točk.

Liga NBA, tekme 28. decembra

Ob 2.40:

GOLDEN STATE - DALLAS

-:- (41:41, 33:31, 24:45, -:-)

Ob 2.10:

MIAMI - PHILADELPHIA

-:- (28:33, 26:26, 31:20, 23:29) - podaljšek

DENVER - MEMPHIS 119:110

Jokić 31, 10 skokov in 10 podaj, Barton 20, Plumlee 15; Jackson 20, Melton 17, Morant 16.

BOSTON - TORONTO 97:113

Walker 30, Brown 17; Lowry 30, Ibaka 20 in 10 skokov, VanVleet in McCaw po 18.

NEW ORLEANS - INDIANA 120:98

Ingram 24, J. Holiday 20, Redick 15; A. Holiday 25, Warren 20.

CHICAGO - ATLANTA 116:81

Markkanen 25, LaVine 19, White 18; Collins 34, Len 10, Young zaradi poškodbe ni igral.



MINNESOTA - CLEVELAND 88:94

Teague 18, Martin 17; Sexton in Garland po 18, Thompson 12 in 15 skokov.

WASHINGTON - NEW YORK 100:107

Thomas in McRae po 20, Payton 15; Randle 30 in 16 skokov, Portis 17, Barrett 14.

HOUSTON - BROOKLYN 108:98

Harden 44 in 10 skokov, Westbrook 23, Rivers 14; Dinwiddie 17.



SAN ANTONIO - DETROIT



MILWAUKEE - ORLANDO 111:100

Middleton 21, Ilyasova, Lopez in Hill po 17; Fournier 23, Vučević 21.

SACRAMENTO - PHOENIX

PORTLAND - LA LAKERS

LA CLIPPERS - UTAH

Tekme 29. decembra:

TORONTO - OKLAHOMA CITY

MEMPHIS - CHARLOTTE

NEW ORLEANS - HOUSTON

DENVER - SACRAMENTO

LA LAKERS - DALLAS