Luka Dončić je že v uvodni četrtini v Chesapeake Energy Areni dosegel kar 17 točk. Foto: Reuters

Bolečine so posledica Dončićevega padca po osebni napaki Dwighta Howarda v drugi četrtini nedeljske tekme proti v Los Angelesu, ko je z velike višine grdo padel na hrbet in se udaril tudi v glavo.

Dončić je sicer moral z igrišča, a se je po opravljenem zdravniškem postopku vrnil na parket in bil tudi na svoji jubilejni stoti tekmi v Ligi NBA prvi strelec Mavericksov. Na zadnji tekmi Dallasa v letu 2019 manjka Tim Hardaway, ki si je v Staples Centru poškodoval mišico.

Oklahoma je dobila šest izmed zadnjih sedmih tekem. 31. decembra v Oklahomi tradicionalno gostijo tekmo, to se bo zgodilo že 12. zapored. Shai Gilgeous-Alexander je v letošnji sezoni naredil ogromen napredek naprej in postal je nosilec igre. V nedeljo je odločil tekmo v Toronto s košem od table, z 32 točkami je izenačil rekord kariere.

Po slabšem začetku sezone je Oklahoma ujela pravi ritem, ima 17 zmag in 15 porazov, kar je dovolj za sedmo mesto na Zahodu.

Indiana že do odmora razbila Sixerse

Indiana je premagala Philadelphio s 115:97. Sixersi so bili popolnoma nemočni brez centra Joela Embiida, ki je počival zaradi bolečin v levem kolenu. To je bil že njihov šesti poraz na zadnjih devetih tekmah.



Pacersi so si odločilno priigrali že do odmora (67:43), nato pa je Domantas Sabonis v tretji četrtini prispeval 13 izmed 23 točk in Gostitelji so si nabrali ogromnih 26 točk naskoka.



Tekme 31. decembra:

OKLAHOMA CITY – DALLAS

-:- (20:32, -:-, -:-, -:-)



INDIANA – PHILADELPHIA 115:97

Sabonis 23 (10/16 iz igre) in 10 skokov, Warren 21 (9/11 iz igre), Turner 14 (3/5 za tri), Lamb 13; Richardson 20, Simmons 18 in 10 skokov.



CHARLOTTE – BOSTON 92:109

Washington 15, Bridges 14 in 10 skokov, Graham in Bacon po 10; Tatum 24 (4/7 za tri), Walker 22, Hayward 21 (9/14 iz igre) in 10 skokov, Kanter 13 (6/7 iz igre) in 14 skokov.



SACRAMENTO – LA CLIPPERS 87:105

Holmes 22 in 10 skokov, Hield 20; Leonard 24 (8/21 iz igre), George 21 (6/25 iz igre), 11 skokov in 9 podaj, Harkless 12 (5/6 iz igre).



SAN ANTONIO – GOLDEN STATE

TORONTO – CLEVELAND

HOUSTON – DENVER

Tekme 1. januarja:

WASHINGTON - ORLANDO

NEW YORK - PORTLAND

MILWAUKEE - MINNESOTA

LA LAKERS - PHOENIX