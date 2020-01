Luka Dončić je že v uvodni četrtini v Chesapeake Energy Areni dosegel kar 17 točk. Foto: Reuters

Bolečine so posledica Dončićevega padca po osebni napaki Dwighta Howarda v drugi četrtini nedeljske tekme proti v Los Angelesu, ko je z velike višine grdo padel na hrbet in se udaril tudi v glavo.

Dončić je sicer moral z igrišča, a se je po opravljenem zdravniškem postopku vrnil na parket in bil tudi na svoji jubilejni stoti tekmi v Ligi NBA prvi strelec Mavericksov. Na zadnji tekmi Dallasa v letu 2019 manjka Tim Hardaway, ki si je v Staples Centru poškodoval mišico.

Oklahoma je dobila šest izmed zadnjih sedmih tekem. 31. decembra v Oklahomi tradicionalno gostijo tekmo, to se bo zgodilo že 12. zapored. Shai Gilgeous-Alexander je v letošnji sezoni naredil ogromen napredek naprej in postal je nosilec igre. V nedeljo je odločil tekmo v Toronto s košem od table, z 32 točkami je izenačil rekord kariere.

James Harden je zadel šest trojk za gladko zmago Houstona. Foto: Reuters

Imenitna predstava Rocketsov v zadnji četrtini

Derbi torkovega večera je bil v Toyota Centru, kjer je Houston odpravil Denver s 130:104. Rocketsi so zadnjo četrtino dobili kar z 38:15.



James Harden je bil znova najboljši strelec tekme s 35 točkami. Najboljši strelec lige je zadel šest trojk. Russell Westbrook je dodal 28 točk. Pri Nuggetsih je izstopal Nikola Jokić z 21 točkami in 8 skoki.



Mike D'Antoni je imel tokrat znova na voljo popolno postavo, potem ko so v nedeljo v New Orleansu manjkali Harden, Westbrook in Capela.



Po prvem polčasu so imeli gostitelji 17 točk naskoka (69::52), a so Nuggetsi dobili tretjo četrtino s 37:23 in po 36 minutah je bilo srečanje odprto (92:89). Odločilen je bil dlni izid 19:3 na začetku zadnje četrtine.



Indiana že do odmora razbila Sixerse

Indiana je premagala Philadelphio s 115:97. Sixersi so bili popolnoma nemočni brez centra Joela Embiida, ki je počival zaradi bolečin v levem kolenu. To je bil že njihov šesti poraz na zadnjih devetih tekmah.



Pacersi so si odločilno priigrali že do odmora (67:43), nato pa je Domantas Sabonis v tretji četrtini prispeval 13 izmed 23 točk in Gostitelji so si nabrali ogromnih 26 točk naskoka.



Tekme 31. decembra:

OKLAHOMA CITY – DALLAS

-:- (20:32, 30:19, 27:27, -:-)



INDIANA – PHILADELPHIA 115:97

Sabonis 23 (10/16 iz igre) in 10 skokov, Warren 21 (9/11 iz igre), Turner 14 (3/5 za tri), Lamb 13; Richardson 20, Simmons 18 in 10 skokov.



CHARLOTTE – BOSTON 92:109

Washington 15, Bridges 14 in 10 skokov, Graham in Bacon po 10; Tatum 24 (4/7 za tri), Walker 22, Hayward 21 (9/14 iz igre) in 10 skokov, Kanter 13 (6/7 iz igre) in 14 skokov.



SACRAMENTO – LA CLIPPERS 87:105

Holmes 22 in 10 skokov, Hield 20; Leonard 24 (8/21 iz igre), George 21 (6/25 iz igre), 11 skokov in 9 podaj, Harkless 12 (5/6 iz igre).



SAN ANTONIO – GOLDEN STATE * 117:113

DeRozan 24 (11/18 iz igre), Mills 18 (5/11 za tri), Aldridge 17 in 12 skokov, Murray 15, Forbes 14 (4/7 za tri); Burks 28 (4/5 za tri), Robinson 25, Lee 20, Green 10 , 10 skokov in 9 podaj.

* - po podaljšku



TORONTO – CLEVELAND 117:97

Lowry 24 (7/16 iz igre) in 8 podaj, Ibaka 20 in 10 skokov, Davis 19 (4/7 za tri); Sexton 22, Thompson (11 skokov) in Osman po 14.



HOUSTON – DENVER 130:104

Harden 35 (10/17 iz igre, 6/9 za tri), Westbrook 28 (11/22 iz igre), Capela (10 skokov) in Hartenstein (12 skokov) po 16, Gordon 12 (3/5 za tri); Jokić 21 (10/17 iz igre) in 8 skokov, Morris 18, Millsap 13 in 9 skokov, Murray 12.



Tekme 1. januarja:

WASHINGTON - ORLANDO

NEW YORK - PORTLAND

MILWAUKEE - MINNESOTA

LA LAKERS - PHOENIX