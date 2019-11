Tekma dveh najbolje napadalno izboljšanih ekip se je pričakovano začela odprto, prvo besedo v uvodnih besedah pa je pripadla Dariu Šariću in seveda Luki Dončiću. Hrvat pri Soncih je v prvih 5 miniutah dosegel 5 točk in 2 skoka, Slovenec pa je zbral za Dallas 8 točk, 4 skoke in 3 podaje. Ker Dončiću met z razdalje še vedno ni stekel, se je odločil za serijo prodorov, preigravanj, polaganj in podaj na črto treh točk.

Luka Dončić je na torkovi tekmi s Clippersi zgrešil vseh 8 metov za tri točke. Kako bo šel met z razdalje LD77 nocoj v puščavi? Foto: Reuters

Dallas je po seriji petih zmag, po štirih zadnjih prvakih so se v nedeljo znesli še nad sosednjim Houstonom, padel na realna tla. V noči na sredo so jim Clippersi (99:114) pokazali trdno obrambo in odločno kolektivno igro, s katero so ohladili MVP-kandidata Dončića na 22 točk, 8 skokov in 6 podaj. Mavericksi so občutili moč elitnega moštva, ki je z naskokom prvi papirnati favorit za končno slavje.

Po porazu je želel biti sam

Po tekmi je bil 20-letni Ljubljančan tako jezen in slabe volje, da je odbrzel mimo vseh novinarjev in bil na voljo za izjave šele naslednji dan. "Počutil sem se slabo, niti malo dobro. Bil sem jezen. Ko izgubimo takšno tekmo, tudi sam sem igral slabo, se počutim, kot da sem ekipo pustil na cedilu. Takrat si želim biti sam. Naslednji dan je že bolje," je Dončić v soju žarometov znova potrdil, da sovraži poraze.

Vrnitev Baynesa za Dallas

Mavericksi so letos dobili 5 od 7 gostovanj, nocoj pa bi moral v Phoenixu zlasti Kristaps Porzingins izkoristiti vrzel pod košem Sonc. Sunsi so kot Mavsi izvrstno odprli sezono 2019/20, a so v zadnjih dveh tednih popustili in izgubili 5 od zadnjih 6 tekem, zlasti so podpovprečni doma, kjer imajo izkupiček 5 zmag in 6 porazov. Zaradi dopinške kazni že nekaj časa manjka center DeAndre Aytona, zato pa se po poškodbi ravno nocoj vrača nekdanji igralec Olimpije in zdaj steber obrambe Aron Baynes. Že v sredo se je vrnil tudi organizator igre Ricky Rubio, prvi mož Sunsov pa je Devin Booker.

Do Teksašanov in LD77 negostoljubno mesto

Dallas sicer v Phoenixu ni zmagal od januarja 2017, od takrat pa je izgubil vseh 5 obiskov. Dončić je debitiral v Ligi NBA v Phoenix, na dveh tekmah v mestu pa je skupaj dosegel 23 točk 13 skokov in 10 podaj, kar v drugi sezoni dosega in presega povprečno na eni tekmi.

LIGA NBA 2019/20

Tekme 29. novembra:

PHOENIX – DALLAS (31:25, -:-, -:-, -:-)

MIAMI – GOLDEN STATE -:- (41:27, 30:37 -:-, -:-)

BROOKLYN – BOSTON 112:107

DInwiddie 32 in 11 podaj, Prince 16, Allen 14 in 11 skokov, Harris in Tempo po 12; Tatum 26 in 9 skokov, Walker 17, Smart 15, Wanamaker 11 in 8 skokov, Kanter 10.

ORLANDO – TORONTO

DETROIT – CHARLOTTE

NEW YORK – PHILADELPHIA

CLEVELAND – MILWAUKEE

INDIANA – ATLANTA

OKLAHOMA CITY – NEW ORLEANS

MEMPHIS – UTAH

SAN ANTONIO – LA CLIPPERS

PORTLAND – CHICAGO

LA LAKERS – WASHINGTON