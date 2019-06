Trenutek, ko se je za Kevina Duranta sezona dokončno končala. Foto: EPA

Durant se je prvič poškodoval na 5. tekmi konferenčnega polfinala proti Houstonu, na parket se je vrnil na 5. tekmi finala, ko je Golden Statu tekla voda v grlo, Torono je namreč vodil v zmagah s 3:1. Na začetku druge četrtine je ravno začel akcijo, ko se je prijel za nogo in padel na tla. Iz kluba so hitro sporočili, da gre zelo verjetno za strgano ahilovo tetivo. Uradno naj bi bila informacija znana šele danes.

Prvaki so še v igri

Najboljši igralec na svetu je dvignil ekipo, dosegel 11 točk in vrnil prepričanje v preobrat. Tega sta – vsaj v končnici pete tekme – udejanjila Steph Curry in Klay Thompson, ki sta poskrbela za minimalno zmago s 106:105 in znižanje v seriji na 3:2. Šesta tekma bo v noči na četrtek v Oaklandu.

Barkley: Kriv je Golden State!

Po tekmi je športni direktor Bob Myers v čustvenem govoru nase prevzel vso krivdo za nastali položaj, pričakovano je hitro sledil plaz kritik nekdanjih igralcev. Najglasnejši je bil analitik TNT-ja Charles Barkley: "Kriv je le Golden State! V zadnjih dveh tednih smo brali članke, da bo za Duranta najhujša mora, če bodo Bojevniki osvojili naslov brez njega, potem smo brali, da so v klubu nezadovoljni, ker ne skuša igrati, tudi zaradi tega je čutil breme. Ne bi ga smeli poslati v igro! Kako to vem? Poškodoval si je namreč tetivo!"

Jezen je bil tudi Kendrick Perkins, ki je bil z Durantom soigralec v Oklahomi: "Golden State je naredil hudo napako. Igralci naj igrajo le, če so 100-odstotno pripravljeni."

Draymond Green je pred tremi leti zaradi kazni že izpustil eno finalno tekmo. Takrat je Golden State zapravil vodstvo s 3:1. Foto: Reuters

Green korak od kazni

V resnici nihče ni 100-odstotno pripravljen. Sploh pri prvakih imajo v letošnji končnici s poškodbami hude težave, saj so v seriji ob Durantu vsaj na eni tekmi manjkala še Kevon Looney in Thompson, DeMarcus Cousins pa se je komaj vrnil po poškodbi. Obstaja tudi scenarij, po katerem bi v primeru morebitne sedme tekme lahko ostali brez Draymonda Greena. Ta ima namreč v letošnji končnici šest tehničnih napak, če bi še eno dobil na četrtkovi tekmi, ne bi smel igrati na odločilni sedmi tekmi.

Prav Golden State zapravil 3:1

Seveda, če do nje sploh pride. Do zdaj se je le enkrat pripetilo, da je v finalu ekipa zapravila vodstvo s 3:1. Golden State dobro pozna ta primer, saj je leta 2016 to sam dopustil Clevelandu.

Koliko časa bo manjkal?

Strgana tetiva v teoriji pomeni slabo leto neigranja, seveda v odvisnosti od tega, kako strgana je tetiva. To v posebno luč postavi tudi Durantovo prihodnost in ne nazadnje prihodnost celotne lige. MVP zadnjih dveh finalov je namreč z Bojevniki podpisoval enoletne pogodbe, marsikdo je bil prepričan, da se bo ta trend letos končal, KD pa naj bi dolgoročno prihodnost iskal kje drugje, največkrat se je omenjal New York. Dolga odsotnost v novo luč meče tudi ta dejavnik in vprašanje, kdo je zdaj pripravljen podpisati tako pogodbo. Nekateri špekulirajo, da bi morda to v igro lahko spet vrnilo Golden State, ki bi z Durantom lahko podpisal daljšo pogodbo. Začetek prestopnega roka se začne 1. julija, ko bo poleg Duranta prostih še nekaj odličnih igralcev (Thompson, Cousins, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Kemba Walker) ...

Igralec Sezona Starost Prej Potem Dnevi DeMarcus Cousins 2017–18 27 3,3 1,1 357 Rudy Gay 2016–17 30 0,7 0,7 273 Wesley Matthews 2014–15 28 3,0 1,6 237 Kobe Bryant 2012–13 34 5,1 -0,2 240 Chauncey Billups 2011–12 35 0,3 0,2 296 Elton Brand 2006–07 27 5,5 0,0 243 LaPhonso Elis 1996–97 26 1,1 0,2 222 Dominique Wilkins 1991–92 32 2,0 3,7 283 Povprečje

30 2,6 0,9 269

Opombe:

– Prej/Potem: VORP-indeks pred poškodbo in VORP-indeks po poškodbi. VORP (Value over Replacement Player) je posebna ocena vrednosti igralca glede na rezervista v ekipi. Visok plus torej pomeni, da je bil igralec izrazito pomemben, minus pa da je bil, statistično gledano, zamenljiv.

– Dnevi: Število dni od poškodbe do vrnitve igralca v ligo.

– Vir: ESPN