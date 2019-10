Bomo priča še enemu krogu glasbenega dvoboja? Foto: Reuters

Shaquille O'Neal je še kot igralec skrbel tudi za svojo kariero na drugih področjih, posnel je nekaj filmov in raperskih albumov. Zdaj je v vlogi analitika na medijski mreži TNT. Damian Lillard vso svojo kariero igra za Portland, prav tako pa se izraža z rapom.

Gostovanje Lillarda v podkastu

Začelo se je z izjavo "Mislim, da sem boljši raper"

Spor na relaciji Shaq – Dame se je začel z gostovanjem Lillarda v podkastu Joeja Buddna, v katerem je bil povprašan o primerjavi igralčevih raperskih sposobnosti. Lillard je bil neposreden: "Slišal sem nekaj Shaqove glasbe. Mislim, da sem boljši raper."

Shaq, ki ima pogosto rad zadnjo besedo, se je na Instragramu odzval s skladbo, v kateri je mlajšega kolego želel zbosti, oziroma kot je v uvodu zarepal: "Čas je, da te discipliniram." V skoraj štirih minutah Shaq med drugim tekmeca podrega: "Nikoli ne boš kot Westbrook ali Curry ... Kaj je v tvoji denarnici? American Express ali Visa? Govoriš kot Bron (LeBron James, op. a.), a v resnici nisi niti Trevor Ariza."

Shaqova disciplina

Seveda Lillard ni ostal dolžan, tako je v torek odgovoril s svojo skladbo, v kateri pa je bil še ostrejši. Ostrostrelec Portlanda se je spotaknil ob vse manj uspešne dele Shaqove kariere, od grdih športnih čevljev do filmov Blue Chips in Kazaam, videoigre Shaq Fu in obdobja v Clevelandu. Sladico pa je pustil za obdobje z Los Angeles Lakersi, s katerim je orjak osvojil tri naslove, kar se v Lillardovi interpretaciji sliši kot "Kobe ti je prinesel vse prstane."

Lillardov odgovor

Kmalu za tem je imel Portland svojo medijsko predstavitev, kjer so ga novinarji povprašali seveda o odnosu z enim najbolj dominantnih centrov v zgodovini košarke. Lillard se je zabaval v svojem slogu, da ne slovi kot človek, ki se znaša nad drugimi, hkrati pa je dodal, da se ne pusti nadlegovati.