Luka Dončić je sedmi strelec, drugi podajalec in dvanajsti skakalec v Ligi NBA. Foto: Reuters

Magici so v nizu treh zaporednih porazov, zadnjega so doživeli pred manj kot 24 urami v 300 kilometrov oddaljeni Oklahomi.

Orlando je v Teksasu stalna stranka Dallasa. Mavsi so v medsebojnih obračunih dobili zadnjih sedem domačih tekem s povprečno razliko 17,7 točke. Orlando je v Dallasu nazadnje slavil januarja leta 2011.

Dallas je Magice pričakal spočit, saj je imel prosta dva dneva. Vse oči so spet uprte v Luko Dončića, ki je na zadnjih dveh tekmah dosegel trojni dvojček. Če bi proti Orlandu zbral 13 ali več podaj in osem ali več skokov, bi v povprečju dosegal sezonski trojni dvojček. Njegovo povprečje na prvih šestih tekmah je 26,7 točke, 10,3 skoka in 9,5 podaje.

Dallas je prvi v Ligi NBA v napadalni učinkovitosti, a šele 18. v obrambni učinkovitosti, zato je trener Rick Carlisle zadnje treninge namenil predvsem igri v obrambi.

Orlando, pri katerem s povprečjem 15,9 točke in 10 skokov na tekmo izstopa center Nikola Vučević, v tej sezoni še ni presegel meje 100 točk.

Četrtek ob 2.40:

DALLAS - ORLANDO

DETROIT - NEW YORK

INDIANA - WASHINGTON

HOUSTON - GOLDEN STATE

ATLANTA - CHICAGO

TORONTO - SACRAMENTO

MEMPHIS - MINNESOTA

UTAH - PHILADELPHIA

LA CLIPPERS - MILWAUKEE

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P O Philadelphia 76ers 6 5 1 83.3 Boston Celtics 6 5 1 83.3 Miami Heat 7 5 2 71.4 Milwaukee Bucks 7 5 2 71.4 Toronto Raptors 6 4 2 66.7 Charlotte Hornets 7 4 3 57.1 Atlanta Hawks 6 3 3 50.0 Indiana Pacers 7 3 4 42.9 Brooklyn Nets 7 3 4 42.9 Detroit Pistons 8 3 5 37.5 Washington Wizards 6 2 4 33.3 Orlando Magic 7 2 5 28.6 Cleveland Cavaliers 7 2 5 28.6 Chicago Bulls 8 2 6 25.0 New York Knicks 7 1 6 14.3