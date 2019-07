Russell Westbrook je v vsaki od zadnjih treh sezon v povprečju dosegel trojnega dvojčka. Foto: Reuters

Že na tako živahni poletni tržnici je za potres poskrbel Kawhi Leonard, ki se je odločil, da bo kariero nadaljeval v LA Clippersih, a je od vodstva zahteval, da v Staples Center pripelje še enega zvezdnika − to je bil Paul George. Oklahoma, ki je pred kratkim veliko stavila prav na Georgea, je zdaj ostala brez dominantnega para, zato so hitro pricurljale novice, da bi se poslovili od Russlla Westrbrooka in skušali iztržiti čim več.

Sestal se je z vodstvom kluba

Po poročanju Adriana Wojnarowskega (ESPN) naj bi bil Westbrook pripravljen, da po 11 letih zamenja klub. Zbiralec trojnih dvojčkov se je s svojim agentom sestal s športnim direktorjem Samom Prestijem. Westbrook si želi pristati v ekipi, ki bi se bila sposobna boriti za odmeven izid. V igri je tako Miami, kot smo že poročali. Vročica se je v prestopnem roku okrepila z Jimmyjem Butlerjem.

Kyrie Irving je nekoč priznal, da najtežje igra proti obrambi Averyja Bradleyja. Foto: EPA

Oklahoma zbira nabore

Westbrook ima sicer še veljavno pogodbo, ki mu bo v naslednjih štirih letih prinesla 170 milijonov dolarjev. Thunderji so v zadnjih treh dneh v dveh poslih nabrali šest izborov v prvih krogih nabora. Mike Muscala sicer ostaja v Oklahomi, Alec Burks pa se bo preselil v Golden State.

Bradley se seli k Lakersom

Los Angeles Lakersi so se medtem okrepili še z Averyjem Bradleyjem, ki je nazadnje igral za Memphis. 28-letnik bo v naslednjih dveh sezonah skupaj prejel 9,7 milijona dolarjev. Lakersi, ki v trenutni sestavi niso najmočnejši v obrambi, naj bi se z Bradleyjem popravili ravno v tem segmentu igre.