To je prva tekma Jureta Zdovca po vrnitvi na klop Petrola Olimpije. Foto: BoBo/Borut Živulović

Krka je redni del državnega prvenstva končala na drugem mestu (12 zmag in šest porazov), na drugi strani pa je Petrol Olimpija po prvem delu zasedla četrto mesto (10 zmag in osem porazov). Ekipi sta se v prvem delu državnega prvenstva dvakrat pomerili, obe tekmi pa so Novomeščani dobili z visoko razliko.

Vse ekipe, ki tekmujejo v Ligi za prvaka, drugi del začenjajo z enakega izhodišča in imajo že zagotovljen nastop v četrtfinalu.

Olimpija s trojkami do vodstva

Krka je povedla s 3:0, a Olimpija je hitro prevzela vodstvo, varovanci Jureta Zdovca so bili agresivni v obrambi, razpoloženi so bili pri metu za tri točke, zadeli so jih štiri, in razlika se je do konca prve četrtine podvojila (8:16).

+11 Krka je drugo četrtino odprla z delnim izidom 5:0 in Zdovc je bil primoran vzeti minuto odmora (13:16). Ta je zalegla, saj so zmaji ob drugi trojki Domna Lorbka spet povedli z višjo razliko (15:22). Krka se je skušala približati, a Ljubljančani so bili še naprej učinkoviti pri izvajanju trojk, prispevala sta jih Boban Tomić in Aleksandar Lazić, in razlika je narasla na + 11 (20:31). Nalet gostov je trener Krke Simon Petrov prekinil z minuto odmora. Novomeščani kljub posvetu s trenerjem niso uspeli ujeti nasprotnikov, ki so vodstvo še povišali (23:35).

S trojko je nalet zmajev prekinil Dominik Mavra (26:35).

