Slovenke bodo imele v Nišu tudi bučno podporo s tribun. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav ima Madžarska odlično klubsko košarko – Sopron je letos igral v finalu evrolige – ter nekaj izjemnih posameznic, so Slovenke na stavnicah favoritinje. Razmerje sloni predvsem na tem, da so izbranke Damirja Grgića v pripravah dosegle šest zmag, med njimi proti Latviji, Kitajski, Švedski in Češki, Madžarke pa so premagale samo reprezentanco BiH-a, ki je nastopila v rezervni postavi.

A kot opozarja selektor Grgić, so Madžarke vse prijateljske tekme odigrale brez svoje prve igralke, izkušene ameriške branilke Yvonne Turner, ki je zadnji dve sezoni članica ekipe Phoenix Mercury.

"Madžarska ima podobno ekipo kot mi, se pravi z nekaj mladimi igralkami in izkušenim jedrom. Hkrati je njen trener prekaljen košarkarski maček, ki se dobro zaveda, da so prijateljske tekme povsem druga zgoda kot prvenstvene. Ključ do uspeha bosta pametna igra in skok, v katerem so Madžarke v precejšnji prednosti," pravi Grgić.

Slovenija bo v petek prav tako ob 16. uri igrala s Turčijo, v nedeljo pa jo čaka še Italija. V četrtfinale se bo neposredno uvrstila le najboljša reprezentanca, drugo- in tretjeuvrščeno pa čaka repasaž v Beogradu.

SKUPINA C, Niš

Četrtek ob 16.00:

MADŽARSKA – SLOVENIJA

Ob 18.30:

TURČIJA – ITALIJA

Petek ob 16.00:

SLOVENIJA – TURČIJA

Ob 18.30:

ITALIJA – MADŽARSKA

Nedelja ob 16.00:

MADŽARSKA – TURČIJA

Ob 18.30:

ITALIJA – SLOVENIJA