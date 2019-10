Luka Dončić je na prvih treh tekmah v povprečju dosegal skoraj 30 točk. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan je izjemno začel novo sezono. Na uvodnih treh tekmah je v povprečju dosegal 29,3 točke, 10,3 skoka, 7,3 podaje in 2,3 ukradene žoge na tekmo.

Mavericksi so v nedeljo doživeli prvi poraz, v končnici so izgubili proti Portlandu s 119:121, potem ko so bili boljši od Washingtona in New Orleansa.

Nuggetsi so nanizali tri zmage, v ponedeljek so v Sacramentu ugnali Kingse s 101:94. Obeta se velik boj pod obročema, saj se merita Nikola Jokić in Kristaps Porzingis.

Atlanta je v ponedeljek na domačem parketu v napeti končnici zapravila osem točk prednosti in doživela grenek poraz proti Philadelphii. Mlada ekipa Hawksow gostuje v Miamiju, ki ima dve zmagi in en poraz.

Tri trojke Dragića v uvodni četrtini

Jimmy Butler, ki je prejšnjo sredo postal oče, je debitiral v dresu Vročice. V prvi četrtini je zadel vse štiri mete iz igre. Goran Dragić se je zelo dobro vključil v vlogo šestega igralca ekipe, ki igra v ključnih trenutkih tekme, srečanja pa začenja na klopi. Sredi prve četrtine je vstopil v igro in zadel tri zaporedne trojke za vodstvo gostiteljev z 29:26 po 12 minutah.



Young odšepal v garderobo

Trae Young je odprl drugo četrtino s petimi točkami, nato pa si je zvil desni gleženj. V velikih boelčinah je odšepal v garderobo in se ni več vrnil. To je bil velik udarec za Hawkse, ki so nato popustili.



Novinec Herro blestel pred odmorom

Trener Erik Spoelstra je navdušen nad mladimi igralci. Novinca Tyler Herro in Kendrick Nunn sta presegla pričakovanja na prvih tekmah. Herro je v drugi četrtini dosegel kar 19 točk in Miami je imel ob odmoru 10 točk naskoka (59:49).



Torkove tekme:

Ob 0.30:

MIAMI - ATLANTA

-:- (29:26, 30:23, 29:21, -:-)



Ob 2.00:

DENVER - DALLAS

-:- (31:27, -:-, -:-, -:-)



Ob 3.30:

LA LAKERS - MEMPHIS

Sredine tekme:

PHILADELPHIA - MINNESOTA

CLEVELAND - CHICAGO

ORLANDO - NEW YORK

TORONTO - DETROIT

BOSTON - MILWAUKEE

BROOKLYN - INDIANA

OKLAHOMA CITY - PORTLAND

WASHINGTON - HOUSTON

UTAH - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - CHARLOTTE

GOLDEN STATE - PHOENIX