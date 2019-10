Luka Dončić je na prvih treh tekmah v povprečju dosegal skoraj 30 točk. Foto: Reuters

20-letni Ljubljančan je izjemno začel novo sezono. Na uvodnih treh tekmah je v povprečju dosegal 29,3 točke, 10,3 skoka, 7,3 podaje in 2,3 ukradene žoge na tekmo.

Mavericksi so v nedeljo doživeli prvi poraz, v končnici so izgubili proti Portlandu s 119:121, potem ko so bili boljši od Washingtona in New Orleansa.

Nuggetsi so nanizali tri zmage, v ponedeljek so v Sacramentu ugnali Kingse s 101:94. Obeta se velik boj pod obročema, saj se bosta srečala Nikola Jokić in Kristaps Porzingis.

Atlanta je v ponedeljek na domačem parketu v napeti končnici zapravila osem točk prednosti in doživela grenek poraz proti Philadelphii. Mlada ekipa Hawksow gostuje v Miamiju, ki ima dve zmagi in en poraz.

Jimmy Butler, ki je prejšnjo sredo postal oče, bo debitiral v dresu Vročice. Trener Erik Spoelstra je navdušen nad mladimi igralci. Novinca Tyler Herro in Kendrick Nunn sta presegla pričakovanja na prvih tekmah. Goran Dragić se je zelo dobro vključil v vlogo šestega igralca ekipe, ki igra v ključnih trenutkih tekme, srečanja pa začenja na klopi.

Torkove tekme:

Ob 0.30:

MIAMI - ATLANTA

Ob 2.00:

DENVER - DALLAS

Ob 3.30:

LA LAKERS - MEMPHIS

Sredine tekme:

PHILADELPHIA - MINNESOTA

CLEVELAND - CHICAGO

ORLANDO - NEW YORK

TORONTO - DETROIT

BOSTON - MILWAUKEE

BROOKLYN - INDIANA

OKLAHOMA CITY - PORTLAND

WASHINGTON - HOUSTON

UTAH - LA CLIPPERS

SACRAMENTO - CHARLOTTE

GOLDEN STATE - PHOENIX