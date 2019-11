Dončić in soigralci so neporaženi na gostovanjih. Foto: Reuters

Cavaliersi so dobili obe tekmi na domačem parketu. V Quicken Loans Areni je februarja Luka Dončić postavil rekord kariere (35 točk), Mavericksi pa so zmagali s 111:98.

20-letni Ljubljančan se je na petkovi tekmi z Los Angeles Lakersi poškodoval po glavi, dobil je tri šive. Nekaj časa ga je bolela glava, a je stisnil zobe. Testi so pokazali, da ni šlo za pretres možganov.

Dallas je na domačem parketu že dvakrat izgubil, na gostovanju pa je še neporažen, zmagal je v New Orleansu in Denverju.

Izjemna uvodna četrtina Miamija

Vročica je začela udarno. Jimmy Butler je zadel tri zaporedne trojke in po štirih minutah je Miami povedel s 17:4. Mike D'Antoni je skušal z minuto odmora zaustavbiti silovit nalet. Rocketsi sploh niso igrali obrambe. Vsak napad gostiteljev se je končal uspšno. V zadnji minuti in pol prve četrtine so z delnim izidom 10:0 povišali prednost na neverjetnih 46:14.



Harden se je prebudil pred odmorom

Dragić je pvi točki na tekmi dosegel s polaganjem po treh minutah druge četrtine, nato pa je Duncan Robinson s trojko povišal na 59:18. Harden se je prebudil tik pred odmorom, ko je nanizal sedem zaporednih točk in Hosuton je znižal na 71:46.



Harden je v prvem polčasu dosegel 21 točk, njegovi soigralci pa so bili popolnoma razglašeni. Rocketsi so zadeli le pet trojk iz 27 poskusov. Miami je metal 58-odstotno iz igre in zadel devet metov izza črte.



INDIANA - CHICAGO 108:95

Warren 26 (10/16 iz igre), Brogdon 22 in 7 podaj, Leaf 13 in 15 skokov; LaVine 21 (4/8 za tri), Carter Jr. 20 (9/10 iz igre) in 10 skokov, Young 12.



