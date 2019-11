Goran Dragić in soigralci so odlično začeli novo sezono. Foto: Reuters

Cavaliersi so dobili obe tekmi na domačem parketu. V Quicken Loans Areni je februarja Luka Dončić postavil rekord kariere (35 točk), Mavericksi pa so zmagali s 111:98.

20-letni Ljubljančan se je na petkovi tekmi z Los Angeles Lakersi poškodoval po glavi, dobil je tri šive. Nekaj časa ga je bolela glava, a je stisnil zobe. Testi so pokazali, da ni šlo za pretres možganov.

Dallas je na domačem parketu že dvakrat izgubil, na gostovanju pa je še neporažen, zmagal je v New Orleansu in Denverju.

Harden in Westbrook gostujeta v Miamiju

James Harden še ni naravnal roke v letošnji sezoni. Zadel je le 14 trojk iz 70 poskusov, še posebej slab je bil v petek v Brooklynu, ko je dvakrat zadel izza črte iz 16 metov. Najboljši strelec Lige NBA v zadnjih dveh sezonah v povprečju vseeno dosega kar 36,6 točke na tekmo.



Russell Westbrook v povprečju dosega skoraj trojni dvojček (23,4 točke, 11 skokov in 9,8 skoka na tekmo).

Miami čaka težka naloga po sijajnem štartu. Vročica ima štiri zmage in le en poraz. Novinca Kendrick Nunn in Tyler Herro sta navdušila, svoje pa sta dodala veterana Goran Dragič in Jimmy Butler.

Nedeljske tekme:

Ob 0.10:

MIAMI - HOUSTON

Ob 1.40:

CLEVELAND - DALLAS

INDIANA - CHICAGO

NEW YORK - SACRAMENTO

SAN ANTONIO - LA LAKERS

LA CLIPPERS - UTAH

Ponedeljkove tekme:

WASHINGTON - DETROIT

BROOKLYN - NEW ORLEANS

MEMPHIS - HOUSTON

MINNESOTA - MILWAUKEE

PHOENIX - PHILADELPHIA

GOLDEN STATE - PORTLAND