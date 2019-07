Mirza Begić je nova okrepitev Mornarja. Foto: www.alesfevzer.com

34-letni in kar 216 centimetrov visoki nekdanji naturalizirani slovenski reprezentant je konec marca zapustil Stožice. Pred tem je bil kapetan zmajev, v Ljubljano, kjer tudi živi z družino, pa se je vrnil januarja 2018, ko je podpisal dvoinpolletno pogodbo, ki so jo torej marca sporazumno prekinili, čeprav je dejal, da bi rad pri Olimpiji končal kariero. Pred tem se je v Bosni in Hercegovini rojeni košarkar preizkusil v Iranu. V dolgoletni karieri je nosil drese številnih klubov, med drugim tudi Real Madrida, Baskonie, Olympiacosa, Žalgirisa in Cedevite.

Črnogorski podprvak je zadnjo sezono v Ligi ABA sklenil na devetem mestu, lani, ko je tudi v finalu državnega prvenstva na kolena spravil tedaj prvaka jadranske lige Budućnost, pa je zasedel četrto mesto. Letos se je okrepil že z Milkom Bjelico, Seadom Šehovićem, Derekom Needhamom, Jacobom Pullenom, Brandisom Raleyem Rossom in še enim nekdanjim članom Olimpije Damirjem Markoto, z Mornarjem pa se povezuje še nekaj uveljavljenih imen.