Foto: Mornar/Media Pro

Gre za obračun slovenskih in črnogorskih podprvakov. Kar je še skupno ekipama je tudi to, da jima v evropskih tekmovanjih ne gre dobro - zmaji še niso okusili slasti zmage v Evropskem pokalu, Mornar pa ne v Fibini Ligi prvakov.

Zato jima gre bolje v Ligi ABA, sploh varovancem Slavena Rimca, ki so 100-odstotni - na štirih tekmah so vknjižili štiri zmage.

Zmaji so odlično začeli tudi tokratno srečanje v jadranski ligi, po skoraj šestih minutah igre so vodili za 14 točk (2:16). Mornar je nato zaigral bolje, do konca 1. četrtine je prepolovil zaostanek (15:22). V drugi četrtini je ljubljanska ekipa spet hitro povedla z dvomestno prednostjo (17:27), ob polčasu je imela 13 točk naskoka (29:42).

Zmaji so visoko razliko zapravili v tretji četrtini. Mornar je z učinkovitim napadom in dobro obrambo ta del igre dobil s 27:14. Ko je nekdanji zmaj Damir Markota zadel trojko, je bil izid po dolgem času izenačen (56:56).

V zadnji četrtini so gostitelji po trojki Antabie Wallerja prvič na tekmi povedli (59:58). Po novi trojki Markota pa so povišali vodstvo (64:60). A tu se Črnogorci niso ustavili, po štirih zaporednih točkah Dereka Ryana Needhama so vodili za 9 (71:62). Zmaji se niso uspeli zoperstaviti razigranemu Mornarju, ta je po trojki razpoloženega Needhama dobro minuto pred koncem vodil za 12 točk (76:64).

LIGA ABA

5. KROG

Danes ob 18.00:

MORNAR - CEDEVITA OLIMPIJA

-:- (13:19, 14:20, 27:14, -:-)

Ob 20.00:

PARTIZAN - FMP

Odigrano v petek:

KRKA - KOPER PRIMORSKA

71:89 (13:23, 15:22, 24:32, 19:12)

Jošilo 20, Cosey 15, Lapornik 9; Harris 23, Holt 12, Čakarun in Šiško po 11.

Nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - BUDUĆNOST

Ob 18.00:

CIBONA - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

IGOKEA - ZADAR