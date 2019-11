Frank Ntilikina je imel znova veliko dela s pokrivanjem Dončića. Pet osebnih napak si je nabral takoj na začetku drugega polčasa. Foto: Reuters

Po zmagi v Dallasu prejšnji petek so Knicksi gladko izgubili proti Chicagu in Clevelandu. Trener David Fizdale je prejel številne kritike in tokrat si je lahko pošteno oddahnil. Njegovi izbranci so se veselili tretje zmage, ostajajo pa trn v peti Mavericksov. Že lani so zmagali v Dallasu, v letošnji sezoni pa so dobili obe medsebojni srečanji.

To je bil že peti letošnji trojni dvojček za Dončića in 13. v karieri. Dallas je doživel drugi zaporedni poraz, zdaj ima šest zmag in pet porazov. V soboto je na sporedu nov velik test, saj v American Airlines Areno prihajajo vroči prvaki iz Toronta.



Morris junak napete končnice

Dončić je bil neustavljiv ob koncu tretje četrtine, ko je v minuti in šestih sekundah zadel tri zaporedne trojke. Dallas je izenačil na 87:87 po 36 minutah.



V napeti končnici je Seth Curry 38 sekund pred koncem izenačil na 101:101. Novinec RJ Barrett ni bil natančen, a sta nato za žogo skakala Julius Randle in Delon Wright. Ujel jo je Morris, ki se je 13 sekund pred zadnjim piskom sirene odločil za met izza črte in bil natančen. Dončić je pet sekund pred koncem znižal na 104:103, vendar je Frank Ntilikina z dvema prostima metoma potrdil zmago gostiteljev. Trener Dallasa Rick Carlisle ni imel več na voljo minute odmora in iz težkega položaja je Curry zgrešil trojko.



Porzingis prejel žvižge ob vsakem stiku z žogo

Knicksi so 31. januarja poslali Kristapsa Porzingisa v Dallas, znebili so se tudi pogodbe Tima Hardawaya. Latvijec je zadnjo tekmo za New York odigral 6. februarja lani, ko si je strgal križne vezi proti Milwaukeeju. Poleti je podpisal petletno pogodbo z Mavsi, v žep bo pospravil kar 158 milijonov ameriških dolarjev.

Že ob predstavitvi igralcev je visoki Latvijec slišal glasne žvižge. "KP Sucks" je odmevalo s tribun Madison Square Gardna, kjer so bile zbrane številne znane osebnosti. Seveda ni manjkal tudi legendarni režiser Spike Lee. Porzingis je zbral 20 točk in 11 skokov, a ni imel dobrega meta (7/17).



Vzdušje je bilo primerno tekmi končnice. Knicksi so med osmerico zadnjič igrali aprila 2013, v konferenčnem finalu so bili zadnjič leta 2000 proti Indiani, zadnji naslov pa so osvojili leta 1973, ko je bil legendarni Phil Jackson še njihov igralec!

Anthony podpisal s Portlandom

Carmelo Anthony, ki je zadnjič igral pred letom dni za Houston, je okrepil Portland. Najprej bo na preizkusni pogodbi. Blazersi so izjemno slabo začeli sezono, imajo le štiri zmage in osem porazov.



35-letni Anthony je med letoma 2003 in 2011 blestel v Denverju, Nuggetse je popeljal v finale Zahoda leta 2009. Sledilo je šest sezon v New Yorku, kjer je bil leta 2013 tudi najboljši strelec rednega dela lige. V povprečju je dosegal kar 28,3 točke. V Oklahomi in Houstonu se ni znašel in poleti je večkrat poudaril, da si želi novega izziva.



