Mirko Mulalić je z Balkanom postal bolgarski državni prvak. Foto: www.alesfevzer.com

V Stožice se po dveh sezonah, ki jih je preživel v dresu Sixta Primorske in bolgarskega Balkana, vrača 31-letni in 195 centimetrov visoki ostrostrelec. Ljubljančan je s Cedevito Olimpijo podpisal dveletno pogodbo.

Rad bi se zahvalil celotnemu vodstvu Cedevite Olimpije, seveda tudi trenerju Slavenu Rimcu. Zelo sem vesel, da sem se vrnil v zmajevo gnezdo. Z veseljem čakam, da se vse skupaj prične. Mirko Mulalić

Pot je začel pri Unionu Olimpiji, prvo priložnost v dresu članske ekipe pa dobil v sezoni 2007/08. Pred tem je med letoma 2004 in 2007 nosil dres mlajše članske ekipe, vmes je bil posojen Triglavu, nato pa je igral še TCG Mercator, Geoplin Slovan, Velike Lašče, Grosuplje, Hopse in Krko. Leta 2016 se je za eno sezono vrnil v Stožice. V tisti sezoni – vmes je bil tudi kapetan ekipe – je z zmaji osvojil dvojno domačo krono.



"Naše moštvo je s prihodom Mulalića močnejše za izkušenega slovenskega košarkarja, ki lahko na pomoč priskoči na dveh igralnih položajih. Vsi poznamo njegov način igre, vemo pa, da je Mirko vedno visoko motiviran in željan dokazovanja. Predvsem nas veseli dejstvo, da je Mulalić otrok Ljubljane in Olimpijine šole, in komaj čakamo, da ga znova vidimo v dresu zmajev," je dejal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.

Po Edu Muriću in Martinu Kramplju je Mulalić tretji Slovenec v ljubljanski zasedbi, za katero bosta igrala tudi Filip Krušlin in Andrija Stipanović.