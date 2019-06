Stephen Curry in Kawhi Leonard sta glavna zvezdnika finalne serije. Član zmagovalne ekipe bo tudi MVP finala. Curry še nikoli ni prejel te prestižne lovorike, Leonard pa je bil najkoristnješi igralec finala junija 2014, ko je popeljal San Antonio do naslova proti Miamija (4:1 v zmagah). Foto: Reuters

Steve Kerr je vedno bolj zaskrbljen. Tudi junak druge tekme Andre Iguodala je večkrat stisnil zobe in odšepal s parketa na tretji tekmi, ki jo je Golden State brez Thompsona izgubil s 109:123.



Raptorsi so v sredo unovčili odstotnost Duranta in Thompsona, kar šest košarkarjev je bilo dvoštevilčnih. Poleg Kawhija Leonarda je blestel tudi Kyle Lowry. Izbranci Nicka Nursa so strelsko zelo razpoloženi. Na prvi tekmi so imeli 59-odstoten met, na tretji tekmi v Oracle Areni pa celo 62,8-odstoten met. Obramba Golden Stata je zelo slaba in pot do četrtega naslova v zadnjih petih letih bo trnova.

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.