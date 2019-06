Stephen Curry je na prvi tekmi zadel štiri trojke in dosegel 34 točk. Zvezdnik Toronta Kawhi Leonard je prispeval 23 točk. Foto: Reuters

Trener Steve Kerr je potrdil, da MVP zadnjih dveh finalnih serij še ni treniral z ekipo. Če bo opravil le en skupni trening, bo v postavi za tretjo tekmo, ki bo v sredo v Oracle Areni.

Proti Houstonu in Portlandu se ni prav nič poznalo, da je manjkal Durant, ki si je 8. maja poškodoval mečno mišico na desni nogi na peti tekmi polfinala Zahoda proti Houstonu.

Stephen Curry je vse po poškodbi najboljšega strelca ekipe prevzel odgovornost na svoja ramena. Šestkrat zapored je nanizal prek 30 točk. Na prvi tekmi finala v Scotiabank Areni je bil najboljši strelec srečanja s 34 točkami, a njegovi soigralci mu niso sledili.

Pascal Siakam je bil neustavljiv na uvodni tekmi. Zgrešil je le tri mete in prispeval 32 točk. Kamerunec je unovčil veliko prosttra pod košem, saj je DeMarcus Cousins daleč od prave forme po poškodbi, Andrew Bogut pa sploh ni stopil na parket.

Kerr ni bil zadovoljen z obrambo na prvi tekmi, čeprav so zelo dobro zaustavili najboljšega igralca v letošnji končnici Kawhi Leonarda. Trener Raptorsov Nick Nurse je analiziral četrkovo tekmo in bil presenečen, kako dobro so zaustavili Leonarda, ki je potopil Philadelphio in Milwaukee.

Finale, druga tekma, ponedeljek ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE 1:0



Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Četrta tekma, sobota ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Peta tekma, torek, 11. 6., ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Šesta tekma, petek, 14. 6., ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek, 17. 6., ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.