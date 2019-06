Kevin Durant je na začetku druge četrtine obnovil poškodbo in odšepal je s parketa. Foto: Reuters

Steph Curry and Andre Iguodala accompanied Kevin Durant to the locker room after he appeared to re-injure his calf. #NBAFinals pic.twitter.com/Psx6Gvul5l

— NBA TV (@NBATV) 11. junij 2019



Trener Steve Kerr je imel celotno finalno serijo velike težave zaradi poškodb. Tokrat je lahko prvič v finalu na parket poslal idealno začetno peterko. Kevin Durant je stisnil zobe in zaigral prvič po 8. maju.



Branilci naslova so začeli odlično. Curry je že v uvodni akciji zadel izza črte, nato pa je bil še dvakrat natačen Durant in po treh minutah so si Bojevniki nabrali pet točk naskoka (6:11). Tudi Thompson je zadel dve trojki in prednost je narasla na sedem točk (12:19). Raptorsi so odgovorili z delnim izidopm 9:0 in po košu Marca Gasola so prvič na tekmi prevzeli vodstvo (21:19). Durant je ob koncu uvodne četrtine nanizal še pet točk. Golden State je imel prav po njegovi zaslugi prednost (28:34).



Durant odšepal v garderobo

MVP zadnjih dveh finalnih serij je v tretji minuti drug ečetrtine nerodno stopil, ko je krenil v prodor. Obležal je na parketu in nato odšepal v garderobo. Curry in Iguodala sta mu pomagala, saj je bil v velikih boležinah. Vstopil je DeMarcus Cousins in nanizal sedem točk zapored (35:46). Curry je bil neustavljiv Sredi druge četrtine je zadel trojko z desne strani in dodal še prosti met za 39:52. Toronto se je s šestimi zaporednimi točkami uspel približati na 56:57, a je Curry odgovoril z novo trojko. V prvem polčasu je dosegel kar 23 točk, Golden State pa je imel šest točk naskoka (56:62).



Finale, peta tekma, torek ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE 3:1

-:- (28:34, 28:28, 22:22, -:-)



Šesta tekma, petek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.