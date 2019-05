Marc Gasol je bil najboljši strelec prvega polčasa. Dosegel je 14 točk. Curry je zadel tri trojke že v uvodni četrtini. Foto: Reuters

Prvič se je boj za pokal Larryja O'Briena začel na kanadskih tleh. Vzdušje na tekmah končnice v Scotiabank Areni je bilo vedno imenitno, tokrat pa so navijači dodali še kakšen decibel.

Na uvodni tekmi so Raptorsi predstavili številne legende kluba, ki so bile najzaslužnejše za silovit vzpon kluba. Velik aplavz je dobil prvi veliki zvezdnik kluba Damon Stoudamire. Leta 1995 je bil izbran na naboru, ko se je Toronto priključil Ligi NBA. Chris Bosh je pustil neizbrisen pečat, navijači pa so pozdravili tudi Della Curryja, ki je je v Torontu leta 2002 končal kariero. 54-letnik zdaj seveda navija za svojega sina Stepha.



V rednem delu je bil Golden State prvi na Zahodu, a je Toronto, ki je na Vzhodu zasedel drugo mesto, vknjižil zmago več ter si tako zagotovil prednost domačega parketa. Medtem ko so Bojevniki v konferenčnem finalu suvereno pometli s Portlandom, je imel pričakovano Toronto več dela s prvo ekipo rednega dela Milwaukeejem. Na krilih izjemnega Kawhija Leonarda, ki je za zdaj prvo ime končnice, so po zaostanku z 2:0 v zmagah nanizali štiri zmage.

Golden Statu se na zadnjih tekmah ni poznala odsotnost najboljšega posameznika zadnjih dveh finalnih serij Kevina Duranta, ki bo zagotovo izpustil prvi tekmi v Torontu.

Prva tekma, petek ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Druga tekma, ponedeljek ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

-:- (25:21, 34:28, -:-, -:-)



Tretja tekma, četrtek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Četrta tekma, sobota, 8. 6., ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Peta tekma, torek, 11. 6., ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Šesta tekma, petek, 14. 6., ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek, 17. 6., ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.