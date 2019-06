Stephen Curry in Kawhi Leonard sta v izjemni formi v finalni seriji. Foto: Reuters

Raptorsi so na krilih najboljšega igralca končnice in tudi finalne serije Kawhija Leonarda povedli s 103:97. Tri minute pred koncem je vse kazalo na njihov prvi naslov prvaka. Klay Thompson je v napeti končnici zadel dve trojki, Stephen Curry pa eno in Bojevniki so izsilili šesto tekmo na domačem parketu.

Na peti tekmi je prvič po 8. maju zaigral Kevin Durant. MVP zadnjih dveh finalnih serij si je na začetku druge četrtine strgal ahilovo tetivo in je bil že operiran. Tudi Kevon Looney je obnovil poškodbo in njegov nastop je vprašljiv.

Draymond Green ima v letošnji končnici že šest tehničnih napak. Če bi dobil še eno, ne bi smel igrati na morebitni odločilni tekmi, ki je predvidena za ponedeljek ob 2.00.

Raptorsi so se dvakrat že izvlekli iz težkega položaja

Trener Toronta Nick Nurse je prepričan, da se bodo njegovi izbranci znali pobrati po grenkem porazu. Dvakrat so se v letošnji končnici znašli v zelo neugodnem položaju. V polfinalu Vzhodu so proti Philadelphii zaostajali z 1:2 v zmagah, potem ko so jih Sixersi povozili s 116:95 na tretji tekmi in nato so še gostili četrto tekmo. Toronto je dobil napeto serijo z neverjetnim košem Leonarda ob pisku sirene na sedmi tekmi v Scotiabank Areni.

V konferenčnem finalu je Milwaukee vodil že za 2:0 v zmagah, nato pa so Raptorsi nanizali štiri zmage zapored in poslalai Giannisa Antetokounmpa na dopust.

Kakšno bo slovo od Oracle Arene?

Bojevniki so v finalu še brez zmage na domačem parketu. Tretjo tekmo so izgubili s 109:123, četrto pa z 92:105. Šesta tekma bo prav posebna. Oakland Coliseum so odprli 9. novembra 1966, nato pa so dvorano obnovili leta 1997. Najboljša ekipa zadnjih let se bo oktobra preselila v Chase Center v San Franciscu.

Junija 2016 je Golden State povedel s 3:1 proti Clevelandu, nato pa izgubil zadnje tri tekme. LeBron James se je veselil tretjega prstana, to pa je bil edini naslov za Cavalierse v zgodovini kluba. Nobena druga ekipa v zgodovini finalnih tekem ni osvojila naslova po zaostanku z 1:3.

Finale, šesta tekma, petek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO 2:3

Sedma tekma, ponedeljek ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.