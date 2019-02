Goran Dragić in soigralci potrebujejo uspešen niz za preboj v končnico. Foto: AP

Luka Dončić je izpustil zadnji dve tekmi zaradi poškodbe gležnja, v Staples Centru pa naj bi se vrnil na parket. Clippersi imajo 33 zmag in so na osmem mestu na Zahodu. Izbranci Doca Riversa bodo zelo motivirani po nedeljskem polomu v Denverju. Sacramento in Lakersi so tik za njimi in obeta se ogrorčen boj za osmo mesto.

Phoenix je izgubil zadnjih 17 tekem in Miami ima lepo priložnost, da doseže pomembno zmago v boju za končnico. Izbranci Erika Spoelstre so izgubili osem izmed zadnjih desetih tekem. V American Airlines Areni so klonili petkrat zapored in osmo mesto se vse bolj oddaljuje.

Goran Dragić se je v soboto vrnil na parket, potem ko je počival vse od 10. decembra zaradi poškodbe kolena. Proti Detroitu je bil na parketu le 16 minut. Tudi na naslednjih tekmah bo začel na klopi. V zadnjih desetih letih so Sunsi dobili le eno izmed 17 tekmah proiti Miamiju.

