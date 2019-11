Luka Dončić je že v tretji četrtini dosegel tretji trojni dvojček v sezoni. Foto: AP

Cavaliersi so doživeli prvi poraz na domačem parketu v letošnji sezoni. Dončić se v Quicken Loans Areni počuti zares sijajno. Feburuarja je postavil rekord kariere (35 točk), tokrat pa je prispeval 29 točk, 15 podaj in 14 skokov.

Dallas je na domačem parketu že dvakrat izgubil, na gostovanju pa je še neporažen, zmagal je v New Orleansu in Denverju.

Izjemna uvodna četrtina Miamija

Vročica je začela udarno. Jimmy Butler je zadel tri zaporedne trojke in po štirih minutah je Miami povedel s 17:4. Mike D'Antoni je skušal z minuto odmora zaustavbiti silovit nalet. Rocketsi sploh niso igrali obrambe. Vsak napad gostiteljev se je končal uspšno. V zadnji minuti in pol prve četrtine so z delnim izidom 10:0 povišali prednost na neverjetnih 46:14.



Harden se je prebudil pred odmorom

Dragić je pvi točki na tekmi dosegel s polaganjem po treh minutah druge četrtine, nato pa je Duncan Robinson s trojko povišal na 59:18. Harden se je prebudil tik pred odmorom, ko je nanizal sedem zaporednih točk in Hosuton je znižal na 71:46.



Harden je v prvem polčasu dosegel 21 točk, njegovi soigralci pa so bili popolnoma razglašeni. Rocketsi so zadeli le pet trojk iz 27 poskusov. Miami je metal 58-odstotno iz igre in zadel devet metov izza črte.



Tudi v tretji četrtini se gostje niso pobrali. Prednost Miamija je le še naraščala, Dragić je nanizal pet zaporednih točk in po 36 minutah je bil Houston v izgubljenem položaju (99:71). V zadnji četrtini sta oba trenerja večjo minutažo namenila rezervistom.



15 točk Dragića in katastrofalen večer Westbrooka

Pri Miamiju je blestel Duncan Robinson, ki je zadel kar sedem trojk, Meyers Leonard jih je dodal 21, Dragić pa 15. MVP zadnjega evrospkega prvenstva je bil na parketu 28 minut, zadel je tri trojke iz šestih poskusov. Katastrofalen večer je imel Russell Westbrook, ki je iz igre metal le 3/11, izgubil je sedem žog.



Nedeljske tekme:

MIAMI - HOUSTON

129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29)

Robinson 23 (7/11 za tri), Leonard 21 (9/11 iz igre), Butler 18 (7/15 iz igre), J. Johnson 17, Dragić 15 (5/9 iz igre, 3/6 za tri, prosti meti 2/2), 4 podaje, 2 skoka in 2 ukradeni žogi v 28 minutah, Herro 12, Adebayo 8, Olnyk 6, Nunn 5, Silva 4; Harden 29 (6/14 iz igre, 3/9 za tri), Clemons 16, McLemore 14, Westbrook (3/11 iz igre) in House po 10, Capela in Sefollosha po 5, Gordon 4, Rivers 3, Tucker in Anderson po 2.



CLEVELAND - DALLAS

111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41)



INDIANA - CHICAGO 108:95

Warren 26 (10/16 iz igre), Brogdon 22 in 7 podaj, Leaf 13 in 15 skokov; LaVine 21 (4/8 za tri), Carter Jr. 20 (9/10 iz igre) in 10 skokov, Young 12.



NEW YORK - SACRAMENTO 92:113

Morris 28 (4/6 za tri), Barrett 22, Trier 11, Robinson 10 (4/4 iz igre); Fox 24, Hield 22 (5/11 za tri), Barnes 19, Holmes 14 (6/8 iz igre) in 10 skokov, Bjelica 10 (2/3 za tri), 8 skokov in 6 podaj.



SAN ANTONIO - LA LAKERS 96:103

Murray 18 (7/12 iz igre) in 11 skokov, Gay 16 in 10 skokov, DeRozan ¸14, Forbes in White po 12; Davis 25 (10/20 iz igre) in 11 skokov, James 21 (8/23 iz igre), 13 podaj in 11 skokov, Bradley 16 (7/9 iz igre), Howard 14 (7/7 iz igre) in 13 skokov, Caldwell Pope 14.



LA CLIPPERS - UTAH

