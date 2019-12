Luka Dončić je bil pred štirimi tedni neustavljiv v Staples Centru. V drugem polčasu je zasenčil tudi zvezdnika Lakersov LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa, ki sta imela v zadnjih tednih težave s poškodbami. Foto: Reuters

Lakersi so v Portlandu prekinili niz štirih zaporednih porazov. Imeli so zares naporen razpored, proti Denverju pa je manjkal LeBron James. Brez zvezdnika so delovali kot razbita vojska in doživeli visok poraz. V soboto se je v Moda Centru lepo videlo, da je zares pravi vodja ekipe. S 16 podajami (rekord sezone) je siajjno razigral soigralce, predvsem Kyle Kuzma je zablestel s 24 točkami. Jezerniki imajo že 25 zmag in so na prvem mestu Zahoda.

Dallas je izjemen v gosteh, nanizal je že 12 zmag in presegel vsa pričakovnaja v uvodni tretjini rednega dela. Decembra je poleg zmage nad Lakersi slavil tudi v Milwukeeju (končal je niz 18 zaporednih zmag Bucksov) in v Philadelphii.

Dončić blestel na veliki sceni

Luka Dončić je 1. novembra prispeval 31 točk, 15 podaj in 13 skokov, a to ni bilo dovolj za zmago Mavericksov. Lakersi so v American Airlines Centru zmagali s 119:110, potem ko je Danny Green s trojko izsilil podaljšek.

1. decembra v Staples Centru je 20-letni Ljubljančan v drugem polčasu blestel. S 27 točkami, 10 podajami in devetimi skoki je zrežiral gladko zmago Dallasa. To je bila edina zmaga Mavsov nad Lakersi v zadnjih dveh sezonah. V lanski sezoni so Jezerniki dobili vse tri medsebojne tekme.

Tekme 29. decembra:

Ob 3.30:

LA LAKERS - DALLAS

TORONTO - OKLAHOMA CITY

MEMPHIS - CHARLOTTE

NEW ORLEANS - HOUSTON

DENVER - SACRAMENTO

Tekme 30. decembra:

WASHINGTON - MIAMI

ORLANDO - ATLANTA

MINNESOTA - BROOKLYN

CHICAGO - MILWAUKEE

UTAH - DETROIT

PORTLAND - PHOENIX