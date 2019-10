Jaka Blažič in soigralci so dobro začeli Ligo ABA, slabše pa jim gre v Evropskem pokalu, kjer so izgubili vse štiri tekme. Foto: www.alesfevzer.com

Danes igra tudi tretji slovenski klub. Krka se od 20.00 v gosteh meri z Budućnostjo.

Večji del tekme v Stožicah, kjer se je zbralo 3.000 gledalcev, je bila v prednosti Olimpija, nekajkrat pa so povedli tudi gostje. Prednost gostiteljev je začela rasti na začetku druge minute zadnje četrtine, ko je Marko Simonović s trojko prednost povišal na štiri točke, z novo trojko pa v 35. minuti na šest (71:65).

V Stožicah je bilo tudi veliko navijačev Partizana. Foto: www.alesfevzer.com

Sledila sta dva uspešna zaporedna napada, ki sta ga zaključila Codi Miller McIntyre in Maik Zirbes z zabijanjem za 10 točk naskoka Olimpije (75:65).

Po ukradeni žogi Eda Murića je Miller McIntyre povišal na 77:65, Zirbes pa je nato sklenil dva napada domačih, ki so sredi predzadnje minute povedli za 15 točk (83:68) in dvoboj je bil odločen.

S 15 točkami sta bila najboljša strelca pri Olimpiji Miller McIntyre in Simonović, eno manj je dosegel Andrija Stipanović. Na drugi strani je dvomestno število točk zmogla le trojica na čelu z Nemanjo Gordićem (13).

Beograjčani imajo v Evropskem pokalu kot edina ekipa po štirih krogih štiri zmage.

Koper do odločilne prednosti v tretji četrtini

Koprčani so zmagali tretjič zapored. Tekmo so začeli izvrstno, saj so hitro povedli s 14:4. Vendar prednost tudi zapravili, saj so v deveti minuti vodili le še za dve točki, 30 sekund pred koncem prve četrtine pa je bilo 26:26.

Dobro igro so košarkarji iz Bara v Črni Gori prenesli tudi v drugih 10 minut, ko so ušli na 28:38. Nato so Primorci znova zaigrali bolje, dobro minuto pred koncem polčasa napravili preobrat (44:43), ob odmoru pa je bilo 46:47.

Po slabih dveh minutah igre v drugem polčasu so Koprčani po košu Alena Hodžića spet povedli, nato pa počasi zagospodarili na parketu. Do konca tretje četrtine so si priigrali deset točk zaloge (74:64). To so do sredine zadnje četrtine povečali na 15 točk. Mornar ni več našel načina, kako zmanjšati zaostanek in Bonifika je lahko začela slaviti nov uspeh.

Najboljši strelec tekme je bil z 22 točkami Lance Harris.

4. krog:

KOPER PRIMORSKA - MORNAR

101:83 (26:26, 20:21, 28:17, 27:19)

1.200; Harris 22 in 7 skokov, Šiško 16 in 11 podaj, Holt in Hodžić po 14, Marinković 12, Jagodić Kuridža 11 in 8 skokov, Čakarun 6, Lazić 5, Dimec 1; Pullen 19, Needham 15, Markota 13, Bjelica 12.

CEDEVITA OLIMPIJA - PARTIZAN

85:69 (24:21, 19:18, 15:18, 27:12)

3.000; Miller McIntyre (7 podaj) in Simonović po 15, Stipanović 14 in 8 skokov, Zirbes 13 in 9 skokov, Blažič 11, Murić 7, Boatright in Hopkins po 5; Gordić 13, Walden 11, Paige 10.

Danes ob 20.00:

BUDUĆNOST - KRKA

-:- (18:15, 23:10, -:-, -:-)

Nedelja ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MEGA BEMAX

Ponedeljek ob 17.00:

FMP - IGOKEA

ZADAR - CIBONA

78:82 (22:20, 20:18, 17:17, 19:27)