Dončić je 18. novembra potopil Spurse z 42 točkami, 11 skoki in 12 podajami. Dallas je ugnal San Antonio s 117:110. Foto: EPA

14. decembra je že v 2. minuti tekme proti Miamiju stopil na nogo Kendricka Nunna in si zvil gleženj. Mavericksi so brez njega dosegli veliki zmagi v Milwaukeeju (končali so niz 18 zaporednih zmag Bucksov) in Philadelphii, izgubili pa so na domačem parketu proti Bostonu in v nedeljo še v Torontu. To je bil najgrenkejši poraz sezone, saj so v zadnjih 14 minutah zapravili kar 30 točk naskoka. Raptorsom je uspela največja vrnitev v Ligi NBA v zadnjem desetletju.

Dončić je tretji strelec Lige NBA z 29,3 točke na srečanje. Na tej lestvici vodi zvezdnik Houstona James Harden (38,1 točke na tekmo) pred Giannisom Antetokounmpom (30,5 točke na tekmo).

Do konca leta imajo Mavericksi še naporen spored. V soboto bodo gostili Golden State, nato pa jih v nedeljo čaka gostovanje v Staples Centru pri Lakersih, ki so v krizi. Izgubili so zadnje štiri tekme, potem ko so na uvodnih 27 tekmah izgubili le trikrat.

James obnovil poškodbo dimelj

LeBron James je igral na božični tekmi proti LA Clippersom (106:111). V prvi tretjini se je Patrick Beverley zaletel v zvezdnika Jezernikov, ki je obnovil poškodbo dimelj. Prav pred letom dni je na božični tekmi proti Golden Statu v Oracle Areni dobil poškodbo dimelj, ki je bila prva hujša v njegovi bogati karieri.

James, ki bo v ponedeljek praznoval 35. rojstni dan, je stisnil zobe in odigral tekmo proti Clippersom do konca. Videlo se je, da ga muči poškodba, zgrešil je kar deset trojk. Zdravniška služba mu je že svetovala, naj si vzame odmor. Prejšnjo nedeljo je izpustil tekmo proti Denverju zaradi poškodbe prsne mišice. Lakersi so delovali kot razbita vojska (104:128). Sezona bo še zelo dolga, Lakersi pa si ne morejo privoščiti, da bi James manjkal aprila, ko se začenja končnica.

Tekme 26. decembra:

Ob 2.00:

DALLAS - SAN ANTONIO

DETROIT - WASHINGTON

BROOKLYN - NEW YORK

OKLAHOMA CITY - MEMPHIS

SACRAMENTO - MINNESOTA

UTAH - PORTLAND

Tekme 27. decembra:

BOSTON - CLEVELAND

CHARLOTTE - OKLAHOMA CITY

ORLANDO - PHILADELPHIA

ATLANTA - MILWAUKEE

MIAMI - INDIANA

GOLDEN STATE - PHOENIX