Luka Dončić je navdušil že na uvodni tekmi 74. sezone Lige NBA. Foto: Reuters

Smoothie King Center bo gostil prvo tekmo v letošnji sezoni, kjer so navijači Pelikanov nestrpno pričakovali Ziona Williamsona. Prvi izbor na junijskem naboru je v ponedeljek prestal operacijo kolena in vrnil naj bi se sredi decembra.

Po odhodu Anthonyja Davisa k Lakersom imajo Pelikani popolnoma novo podobo. Iz Los Anglesea so prišli Brandon Ingram, Lonzo Ball in Josh Hart, zelo velika okrepitev je tudi J.J. Redick.

Trener Alvin Gentry je bil navdušen nad predstavo rezervistov, ki so na uvodni tekmi sezoni v Torontu dosegli kar 57 točk. Vseeno so Raptorsi zmagali po podaljšku s 130:122. Prvaki so imeli zelo veliko dela s Pelikani.

Dallas je nadigral Washington v sredo in še povišal apetite navijačev. Trener Rick Carlisle je bil zaskrbljen le zaradi zadnje četrtine (17:32), ko so njegovi izbranci izgubili ritem. Brez Dončića so bili Mavsi precej manj nevarni v napadu. Na prvi tekmi je Carlisle uporabil deset igralcev, Boban Marjanović in J.J. Barea še nista dobila priložnosti.

Novopečeni oče Butler bo izpustil še dve tekmi

Miami bo v soboto gostoval v Milwaukeeju, v nedeljo pa se bo srečal z Minnesoto. Obe tekmi bo izpustil Jimmy Butler, ki je manjkal tudi ob uvodni zmagi nad Memphisom v sredo.

30-letni zvezdnik Vročice je namreč postal oče hčerke. Vrnil se bo predvidoma v torek, ko Miami gosti Atlanto. To bo njegova prva tekma v dresu ekipe iz Floride, poleti je podpisal štiriletno pogodbo, prejel bo kar 142 milijonov ameriških dolarjev.

Petkove tekme:

Ob 2.00:

NEW ORLEANS - DALLAS

BOSTON - TORONTO

CHARLOTTE - MINNESOTA

BROOKLYN - NEW YORK

OKLAHOMA CITY - WASHINGTON

MEMPHIS - CHICAGO

DENVER - PHOENIX

SACRAMENTO - PORTLAND

LA LAKERS - UTAH

Sobotne tekme:

MILWAUKEE - MIAMI

DETROIT - PHILADELPHIA

ATLANTA - ORLANDO

NEW YORK - BOSTON

HOUSTON - NEW ORLEANS

CHICAGO - TORONTO

CLEVELAND - INDIANA

SAN ANTONIO - WASHINGTON

UTAH - SACRAMENTO

PHOENIX - LA CLIPPERS