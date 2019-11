V ospredju bo dvoboj prvega in tretjega strelca lige, Jamesa Hardna in Luke Dončića. Foto: Reuters

Rocketsi so nanizali osem zaporednih zmag, potem pa klonili pred Denverjem in Los Angeles Clippersi. Trenutno so tretji na Zahodu z razmerjem zmag in porazov 11:5. Dallas ima zmago manj in je v svoji konferenci šesti. Na zadnjih štirih tekmah je Dončić v povprečju dosegal kar 33,3 točke, 10,8 skoka in 11 podaj.



20-letni Ljubljančan je sicer skupaj z Giannisom Antetokounmpom z 29,9 točke na tekmo tretji strelec lige. Prvi zvezdnik Houstona James Harden je z izjemnim povprečjem 38,3 najboljši. Luka je ob tem še drugi podajalec in 11. skakalec lige.



Lani je bil Dončić najboljši strelec Dallasa na vseh štirih tekmah s Houstonom. Oba sta slavila po dvakrat, Lukov vrhunec pa je bil brez dvoma decembrski obračun v Toyota Centru, ko je dosegel 11 zaporednih točk za preobrat in veliko zmago s 107:104.



Tekme 24. novembra:

HOUSTON - DALLAS

NEW YORK - BROOKLYN

WASHINGTON - SACRAMENTO

DENVER - PHOENIX

LA CLIPPERS - NEW ORLEANS