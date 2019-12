Kemba Walker je zadel pet trojk v Scotiabank Areni. Foto: Reuters

V Scotiabank Areni se je Raptorsom poznalo, da so manjkali trije člani začetne peterke. Pascal Siakam, Marc Gasol in Norman Powell so poškodovani. Jaylen Brown je prispeval 30 točk, Kemba Walker pa jih je dodal 22, oba sta bila po petkrat natančna izza črte. Kar šest igralcev Bostona je preseglo 10 točk.

Pri gostiteljih je odpovedal Kyle Lowry, dosegel je 14 točk (4/13 iz igre), a izgubil kar pet žog. Najboljši strelec prvakov je bil Fred VanVleet s 27 točkami.

To je bila prva božična tekma Lige NBA, ki je bila odigrana v Kanadi. Celticsi so prekinili serijo osmih zaporednih porazov v Torontu. Odločilno prednost so si gostje priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 33:22. Po 36 minutah so imeli že 19 točk naskoka (69:88).

Vodilni Milwaukke gostuje v Philadelphii

Na drugi tekmi Philadelphia gosti najboljšo ekipo v ligi Milwaukee. Bucksi so dobili kar 21 izmed zadnjih 22 tekem. Izgubili so le prejšnji ponedeljek proti Dallasu doma. Giannis Antetokounmpo odlično vodi ekipo in je znova najresnejši kandidat za najkoristnejšega igralca lige.

Ko so poleti načrtovali božični spored, se je zdelo, da bo obračun Golden Stata in Houstona veliki derbi za vrh Zahoda. Bojevniki so brez Stephena Curryja in Klaya Thompsona zbrali le sedem zmag in Rocketsi bodo v vlogi izrazitih favoritov v Chase Centru.

Lakersi na mestnem derbiju iščejo pot iz krize

Lakersi so v uvodni tretjini sezone izgubili le tri tekme, nanizali pa so kar 24 zmag. Na zadnjih treh tekmah so klonili trikrat. V nedeljo so izgubili proti Nuggetsom s 104:128, brez LeBrona Jamesa so delovali kot razbita vojska. Zvezdnik bo tokrat stisnil zobe, tudi Anthony Davis je lažje poškodovan, Jezerniki pa imajo zares naporen spored. V soboto jih čaka gostovanje v Portlandu, v nedeljo pa bodo gostili Dallas, ko naj bi se že vrnil Luka Dončić.

Tekme 25. decembra:

TORONTO – BOSTON 102:118

VanVleet 27 (11/21 iz igre), Boucher 24 (7/10 iz igre, 3/4 za tri), Lowry 14, Ibaka 12 in 8 skokov, Hollis Jefferson, Davis in Johnson po 6, Anunoby 5, McCaw 2; Brown 30 (10/13 iz igre, 5/7 za tri), Walker 22 (5/10 za tri), Hayward 14, Theis 13 (6/7 za tri), Kanter 12 in 11 skokov, Tatum 11, Wanamaker 6, Williams 4, Waters, Green in Langford po 2.

Ob 20.30:

PHILADELPHIA – MILWAUKEE

Ob 23.00:

GOLDEN STATE – HOUSTON

Ob 2.00:

LA LAKERS – LA CLIPPERS

Ob 4.30:

DENVER – NEW ORLEANS

Tekme 26. decembra:

DETROIT – WASHINGTON

BROOKLYN – NEW YORK

DALLAS – SAN ANTONIO

OKLAHOMA CITY – MEMPHIS

SACRAMENTO – MINNESOTA

UTAH – PORTLAND