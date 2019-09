Foto: Cibona/Zeljko Baksaj

Košarkarji Kopra Primorske so prekinili niz triindvajsetih zmag, ki so ga začeli 7. marca in ki jih je v prejšnji sezoni pripeljal do naslova v Ligi Aba 2 ter državnemu prvenstvu.

Koprčani so bili prvih petindvajset minut praktično vseskozi v vodstvu, v 28. minuti so še imeli prednost 60:57, v zadnjih desetih minutah pa so bili gostje prepričljivo boljši in zasluženo prišli do finala.

Najboljši strelci pri Kopru Primorski so bili Stephen Holt s 17 točkami (13 v prvem polčasu), Marko Jagodić Kuridža jih je dosegel 16.

LIGA ABA

SUPERPOKAL, Zagreb

Polfinale

PARTIZAN - Koper Primorska

91:77 (19:22, 24:26, 23:14, 25:15)

Thomas 19, Gordić 14, Birčević in Mosley po 12, Zagorac 11; Holz 17,

Jagodić Kuridža 16, Čakarun in Šiško po 12.

Ob 20.00:

BUDUĆNOST - CEDEVITA OLIMPIJA

Finale bo v nedeljo ob 20.00.