Simon Petrov od leta 2017 vodi Krko, pred tem je v klubu vodil mladinsko ekipo, bil je tudi pomočnik, v vlogi glavnega trenerja pa se je sprva preizkusil pri Slovanu. Foto: www.alesfevzer.com

Petrov je pred dvema letoma in pol na klopi matičnega kluba zamenjal Dejana Mihevca. Po izpadu Krke iz Lige ABA jo je že v naslednji sezoni prek Lige ABA 2 vrnil med elito, toda v lanski sezoni so novomeški košarkarji zaostali za pričakovanji. Edina svetla točka je bil obračun z Olimpijo za biti ali ne biti, na katerem so si z zmago zagotovili obstanek, sicer pa ne v državnem prvenstvu ne v pokalu niso bili konkurenčni izvrstni Primorski.

Pričakovanja pred novo sezono je 43-letni Novomeščan predstavil v intervjuju za MMC. Verjame, da letošnja ne bo tako stresna, zelo zadovoljen pa je s prihodom treh kakovostnih igralcev, Ivana Ramljaka, Glenna Coseyja in Ganija Lawala.

Podaljšana roka Simona Petrova bo na parketu Američan Glenn Cosey. Foto: KK Krka

Lani ste pred sezono dejali, da je želja zgornja polovica lestvice Lige ABA, na koncu pa ste za las obstali v njej. Ste letos previdnejši pri napovedih?

Pričakujem, da bomo pokazali veliko bolj prepričljive igre, kot smo jih lani. Mislim, da smo v tem prehodnem obdobju naredili zelo dobro delo in pripeljali res prave okrepitve. Za zdaj sem zelo zadovoljen. Pričakujem, da ne bomo znova nekje na repu Lige ABA, želja pa je seveda, da bi bili vsaj na sredini in bi mešali štrene tudi najboljšim.

Med sezono ste imeli probleme s poškodbami in številne težave. Je bila lanska izkušnja z vsem skupaj velik preizkus za vas kot trenerja?

Seveda. Že od samega začetka sem se moral spopadati s težavami, o katerih sicer ne razmišljaš. Razmišljam o taktiki, kako bom individualno igralce dvignil na višjo raven, potem pa sem se moral ukvarjati s poškodbami ali še s kakšnimi hujšimi zadevami, ki zadevajo te poškodbe, in nato s tem, kako sploh sestaviti treninge in uporabljati igralce na tekmah. Zame je bila to velika šola. Veliko sem se naučil oziroma sem dozorel v tej sezoni. Zdaj pa v novo štartam s pozitivnimi občutki.

Ste po porazih čutili pritisk občinstva, ki v Novem mestu pričakuje veliko, kar se odraža tudi pri obisku v zadnjih letih, ki je ob slabših rezultatih skromen, in vodstvu kluba?

Jasno, da sem ga. V bistvu je v Krki vedno neki pritisk. V Sloveniji želimo vedno biti najboljši oziroma vsi pričakujemo, da bomo, v Ligi ABA pa si prav tako nihče ne želi gledati tekem, na katerih Krka samo izgublja. Določen pritisk je vedno prisoten, če pa ni, si ga pa tako ali tako zadaš sam. Tudi sam imam take oziroma višje cilje, kot so bili naši rezultati. Pritisk je bil, a me to ne moti. Moti me, če izgubljam, in vse bom naredil, da ne bom. Če pa pride do tega, se po najboljših močeh skušam s tem spopasti.

Izkusili ste igranje v Ligi ABA 2, ki je z vsemi potovanji tudi zahtevno. Znate po lanski težki sezoni še bolj ceniti tisti uspeh, ko ste se takoj po eni sezoni vrnili med jadransko elito?

Super je bilo, da nam je že v prvem letu uspelo priti nazaj, česar ni verjetno nihče pričakoval. Jasno je, da to sploh ni bilo lahko. Kot ekipa smo skupaj rasli, jaz kot trener, igralci pa so nabirali izkušnje. Dosegli smo odmeven rezultat in šli naprej. Nato je sledila ta lanska prelomnica, ko nam je uspelo obstati. Vsi smo videli, kaj pomeni, da smo zadržali jedro moštva, in kakšna je kakovostna razlika med Ligo ABA in Ligo ABA 2. Temu primerno se pred novo sezono vedemo, saj hočemo narediti korak naprej.

Je proračun za novo sezono enak ali morda višji?

Tega točno ne vem, ker imam to srečo, da se mi ni treba s tem ukvarjati. Mislim pa, da smo naredili korak naprej, če tako ocenjujem. Kot pravim, imam srečo, da se s tem ukvarja predsednik (Andraž Šuštarič, op. a.). Povedal sem svoje želje, on pa potem to uresniči, tako da se z denarjem ne ukvarjam. Zelo sem vesel, da se lahko samo s košarko.

Pravite, da je ekipa dokončno sestavljena. Obstaja morda možnost, da vseeno, če boste potrebovali, še koga pripeljete?

Odločili smo se, da za zdaj končamo, potem bomo pa videli, kako funkcioniramo in kako je videti ekipa. Če bomo kaj potrebovali, bomo pozneje dopolnili. Mislim, da bom to možnost imel.

Na prvi pogled se zdi, da ste močnejši kot lani, saj ste na položaje, na katere ste morali, pripeljali tri zelo kakovostne okrepitve. Imam prav?

Definitivno. To je bil tudi naš cilj. Na teh položajih smo naredili korak naprej. Pripeljali smo izkušene in kakovostne igralce, ki nam to, kar si mi želimo, lahko nedvomno dajo.

Oba ameriška košarkarja (Gani Lawal je rojen v ZDA, a je nastopal za Nigerijo, op. a.) sta uveljavljeni imeni. V zadnjih sezonah Krka ni pripeljala tako odmevnih okrepitev.

Res sem zelo zadovoljen z njima. Cosey je točno tak organizator igre, kot smo ga potrebovali. V bistvu me še dodatno malo pozitivno preseneča. Seveda sem ga dobro poznal in ga gledal, ampak s tem, kako se obnaša na treningih, me je pozitivno presenetil. Res razume, za kaj gre v igri, preostale igralce pa zna povezati in motivirati. Lawal je prišel nekoliko nepripravljen s tednom zamude, a napreduje iz dneva v dan, tako da sem zadovoljen. Če bomo zdržali brez poškodb, lahko marsikoga presenetimo.

Vaša velika želja je bil Ivan Ramljak, ki je imel nekaj ponudb, a ste ga s svojim klicem prepričali, kajne?

Ivana dobro poznamo že od lani, ko je močno napredoval pri metu za tri. Ko je to izboljšal, je postal tudi zelo iskan. Kar zadeva mene, gre res za kakovostnega igralca, ki lahko v obrambi praktično čuva položaje od ena do štiri. Odlično se znajde na igrišču in ravno takšnega univerzalnega košarkarja naša ekipa potrebuje. Zelo je koristen v obrambi, v napadu pa vse razume. Ni klasičen strelec, a ve, kje mora stati, hkrati pa je nevaren z metom za tri. Res sem vesel, da je prišel k nam.

Pomeni veliko okrepitev tudi zdrav Marko Jošilo?

Nekako gledam tako, da bo vsak od igralcev, ki so ostali iz lanske sezone, dal letos nekaj več – tako Jošilo kot Paolo Marinelli, ki se je spopadal z raznimi boleznimi. Jošilo od začetka sezone pa do novega leta ali še pozneje ni bil pravi. V Ligi ABA je odigral praktično le eno dobro tekmo. Zdaj, če računamo, da bo na približno taki ravni, kot je bil pred dvema letoma, bo to velika pridobitev za nas. Sem zelo pozitiven, tudi preostali igralci – se mi zdi – vedo, kaj morajo narediti, da bodo boljši, kot so bili lani.

Kapetan Krke ostaja 39-letni Jure Balažić. Foto: KK Krka

Bodo mladeniči, kot sta Miha Škedelj in Jakov Stipaničev, dobili konkretnejšo vlogo?

V bistvu o vlogah težko govorim, a računam, da bo vsak naredil korak naprej. Zdaj, ali to pomeni, da bo strelec ali bo kaj drugega dal ekipi, bo čisto vseeno. Pričakujem, da bo vsak igralec pokazal neko večjo kakovost kot lani. Da mogoče naslednjo sezono pa že postane nosilec Krke. To je nekakšen cilj za takega mladega igralca.

Pravite, da ste zelo zadovoljni z okrepitvami. Je bil morda kakšen igralec, ki ste si ga zelo želeli, pa vam ga ni uspelo pripeljati?

Ne, mislim, da ne. To so te okrepitve, ki so v naših okvirih in za katere sem izrazil željo, nato pa smo se dogovorili za sodelovanje.

Nekatere ekipe v Ligi ABA so se močno okrepile in pripeljale številna zveneča imena. Kako ocenjujete konkurenco v regionalnem tekmovanju?

Zagotovo bo liga še zahtevnejša, kot je bila. Večina ekip se je okrepila, tako da bodo tekme še težje, a hkrati bo to samo še dodaten izziv, da v taki konkurenci pokažeš, koliko si vreden, tako zame kot trenerja, naše izkušenejše igralce, ki imajo še vsi kaj pokazati, za mlajše pa sploh, da lahko igrajo na taki ravni. Liga ABA znova postaja ena najmočnejših v Evropi, kar je velik izziv. Vesel sem, da lahko nastopamo na tej ravni.

Kaj pa glede slovenske konkurence? Primorska ima za sabo izvrstno sezono, ko je bila doma brez konkurence, Olimpija se je združila s Cedevito …

Jasno, da sta oba kluba močnejša, kot sta bila lani. Vsaka konkurenca je dobrodošla in vsi si želimo biti prvaki. Če ima kdo večji proračun in je favorit, ga je še toliko večji izziv premagati. To je dobrodošlo. Nihče si ne želi, da bi bil edini v Sloveniji, drugi pa ne bi imeli nič in bi potem zmagal. To ni uspeh. Želim si, da so vse ekipa dobre. Če imajo večji proračun od nas in jih premagamo, pomeni, da dobro delamo in da smo nekaj vredni. Prepričan sem, da bo letos bolj zanimivo in da smo tu nekje enakovredne ekipe. Tudi druge, ki so nekoliko zadaj, so lani pokazale, da nam dihajo za ovratnik. Brez dvoma bo zelo zanimivo.