Kawhi Leonard je najboljši igralec finalne serije. Na obeh tekmah v Oracle Areni je sijajno vodil igro Raptorsov. Foto: Reuters

Toronto je zelo slabo začel tekmo in hitro zaostajal že za enajst točk (23:12), do odmora se je uspel približati (46:42), nato pa je dobil tretjo četrtino kar s 37:21 in prednost zanesljivo zadržal do konca.

Le Cleveland se je vrnil po zaostanku z 1:3 v zmagah

Bojevniki, ki lovijo četrti naslov v zadnjih petih letih, so se znašli v velikih težavah. Le ena ekipa se je v finalu Lige NBA vrnila po zaostanku z 1:3 v zmagah. Pred tremi leti je to uspelo Clevelandu prav proti Golden Statu, ko je LeBron James zrežiral epski preobrat. Steve Kerr je tokrat lahko računal na Klaya Thompsona in Kevona Looneyja, ki nista igrala na tretji tekmi. Še vedno je manjkal Kevin Durant in to se je na obeh tekmah v Oracle Areni zelo poznalo.



Leonard je bil znova neustavljiv, zadel je pet trojk in vseh devet prostih metov. Razigran je bil tudi Serge Ibaka, ki je prispeval 20 točk (9/12 iz igre). Junak uvodne tekme Pascal Siakam jih je dodal 19.

Thompson blestel v prvem polčasu

Steve Kerr si je pošteno oddahnil, ko je lahko v začetno peterko uvrstil Thompsona. Gostitelji so hitro povedli z 8:3, potem pa je vstopil še Looney in povišal na 10:5 po podaji Draymoda Greena. Obramba Bojevnikov je bila odlična, gostje so imeli težave v vsakem napadu in Looney je minuto pred koncem prve četrtine povišal na 23:12. Leonard je s petimi točkami zaključil prvi del igre in Raptorsi so se približali (23:17).



V drugi četrtini se je razigral Thompson, ki je nanizal devet točk in bil najzaslužnješi za vodstvo z 42:34. Trener gostov Nick Nurse je moral vzeti minuto odmora. Nepopustljivi Raptorsi niso blesteli (2/16 za tri v prvem polčasu), a so vseeno od odmoru zaostajali le za štiri točke (46:42).



Klay Thomspon se je vrnil v velikem slogu. Zadel je šest trojk in bil najboljši strelec Golden Stata. Foto: Reuters

Šov Leonarda v tretji četrtini

Leonard je v uvodnih 45 sekundah tretje četrtine zadel dve trojki in Toronto je prvič na tekmi povedel (46:48). Nobena ekipa se ni uspela odlepiti, nato pa je Leonard sijjano zaključil tretjo četrtino. V zadnjih treh minutah je dosegel kar enajst točk in Raptorsi so si po 36 minutah priigrali kar 12 točk nasskoka (67:79).



VanVleeta oskrbeli s sedmimi šivi

Nurse je namenil Leonardu dve minuti in 25 sekund poćitka, potem pa je zamenjal Freda VanVleeta, ki je prejel močan udarec v obraz. Shaun Livingston ga je nenamerno zadel s komolcem. VanVleet je močno krvavel, moral je v garderobo, kjer so ga oskrbeli s sedmimi šivi.



Gostitelji se niso več nevarno približali

Golden State se je približal na 72:82, a je nato odlični Ibaka zadel ob osebni napaki Curryja, Leonard pa je bil natančen izza črte in Toronto si je priigral najvišjo prednost na tekmi (72:88).

Osem minut pred koncem so bili navijači v Oracle Areni že v velikih skrbeh. Curry je s trojko tri minute pred zadnjim piskom sirene znižal na 89:97, več pa gostiteljem ni uspelo in Siakam je s šestimi točkami potrdil veliko zmago Toronta.



Green napoveduje preobrat

"Doživel sem veliko razočaranje, ko smo zapravili vodstvo s 3:1 v zmagah. Zakaj ne bi tudi mi spisali zgodovino in prišli do preobrata," je razmišljal Dramond Green, ki je bil znova blizu trojnega dvojčka (10 točk, 12 podaj in 9 skokov), a je bil preveč nerozen. Večkrat se je jezil na sodnike in prejel tudi tehnično napako.



Kanada na nogah po veliki zmagi

Kanadska himna je odmevala v Oracle Areni po koncu tekme. V nabito polnem Jurassic Parku pred Scotibank Areno v Torontu se je začelo veliko slavje. V številnih mestih po Kanadi so si ogledali tekmo na velikih ekranih in začelo se je odštevanje do ponedeljka, ko imajo Raptorsi na domačem parketu zgodovinsko priložnost za naslov.

Vrhunci četrte finalne tekme Golden State - Toronto

Finale, četrta tekma:

GOLDEN STATE - TORONTO 1:3

92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)

19.596; Thompson 28 (11/18 iz igre, 6/10 za tri), Curry 27 (9/22 iz igre, 2/9 za tri), Looney in Dr. Green (12 podaj in 9 skokov) po 10, Livingston in Cousins po 6, Iguodala 3, McKinnie 2; Leonard 36 (11/22 iz igre, 5/9 za tri, prosti meti 9/9) in 12 skokov, Ibaka 20 (9/12 iz igre), Siakam 19, Lowry 10, M. Gasol 9, VanVleet 8, Da. Green 3.



Peta tekma, torek ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Šesta tekma, petek ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek, 17. junija, ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.