Koper Primorska je dosegla šesto zmago v Ligi ABA. Foto: Mega Bemax/Ivica Veselinov

Koper Primorska je prvo četrtino dobila za pet točk (24:19), v drugi četrtini pa je prednost podvojila (42:32). Z dvomestno prednostjo je zaključila prvi polčas (47:37).

Tretjo četrtino so varovanci Jurice Golemca začeli odlično, po slabi minuti igre v tem delu igre so vodili že za 16 točk (53:37). Beograjska ekipa je zaigrala bolje v drugem delu 3. četrtine, začeli so zadevati, približali so se na le štiri točke zaostanka (68:64).

Pri Kopru je nato odgovornost prevzel Harris, z devetimi točkami je svojo ekipo popeljal na +7 (75:68). Gostje so tri in pol minute pred koncem po zabijanju Đorđevića popolnoma ujeli primorsko ekipo (75:74). Primorska je po dveh ukradenih žogah Lazića naredila mini-serijo 4:0 (79:74). Ko je trojko prispeval še Hodžić, je Primorska spet vodila za 7 (82:75).

A napetosti ni bilo konec, saj je FMP po dveh zaporednih trojkah Jeremića 16 sekund pred koncem spet zapretil (82:81). Nešportna osebna napaka Radovanovića je tehtnico dokončno prevesila na domačo stran; najboljša posameznika Kopra Primorske, Marko Jagodić Kuridža (18 točk, 7 skokov, 7 podaj) in Lance Harris (20 točk), sta s črte prostih metov postavila končni izid.

LIGA ABA

8. KROG

KOPER PRIMORSKA - FMP

86:81 (24:19, 23:18, 16:20, 23:24)

Harris 20, Jagodić Kuridža 18, Holt 11, Hodžič in Dimec po 10, Lazić 7, Šiško 6, Marinković 4; Đorđević 19, Radanov 16, Ulubay 13, Jeremić 12, Uskoković 9, Radovanović 5, Tejić 3, Pot in Reath 2.

Ob 20.00:

KRKA - IGOKEA

-:- (15:25, 24:21, -:-, -:-)

Nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - CIBONA

Ob 18.00:

BUDUĆNOST - PARTIZAN

Ob 20.00:

ZADAR - CEDEVITA OLIMPIJA

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR