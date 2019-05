CJ McCollum je bil neustavljiv v Pepsi Centru. Foto: Reuters

Prva tekma finala zahodne konference bo v noči s torka na sredo v Oracle Areni. Golden State, ki je izločil Houston s 4:2 v zmagah, bo na začetku serije zagotovo igral brez poškodovanega Kevina Duranta.

Odličen začetek Denverja

Nuggetsi, ki so vodili s 3:2 v zmagah, so sedmo tekmo začeli sijajno. Prvo četrtino so dobili kar z 29:17. Sredi druge četrtine je Monte Morris povišal na 39:22, Blazersi pa se niso znašli v sijajnem vzdušju v Pepsi Centru. V zadnjih treh minutah pred odmorom Denver ni dosegel niti točke in gostje so se približali (48:39).

V tretji četrtini se je razigral McCollum, ki je nanizal 14 točk za velik preobrat. V zadnji minuti tretjega dela igre je zadel dva prosta meta in bil natačen še s polaganjem za vodstvo Blazersov (70:71).

Dve ključni trojki Lillarda

V zadnji četrtini je dva trojki zadel Damian Lillard, ki je imel zelo slab dan (3/17 iz igre, 2/9 za tri). Zvezdnik je tri minute in 20 sekund pred koncem ukradel žogo Nikoli Jokiću, podal do Evana Turnerja, ki ga je nato našel v desnem kotu. Nuggetsi so si priigrali sedem točk naskoka (85:92). Gary Harris, Jokić in Jamal Murray so znižali na 95:96, vendar je nato McCollum zadel s petih metrov 12 sekund pred zadnjim piskom sirene (95:98). Jokić je zgrešil en prosti met in Evan Turner je z dvema prostima metoma potrdil veliko zmago Blazersov (96:100).

Portland je zadnjič igral v konferenčnem finalu leta 2000, ko je izgubil sedmo tekmo proti LA Lakersom v Staples Centru.

Vzhod, polfinale, sedma tekma:

Ponedeljek ob 1.00:

TORONTO (2) - PHILADELPHIA (3) 3:3

Že odigrano:

MILWAUKEE (1) - Boston (4) 4:1

Zahod, polfinale, sedma tekma:

Denver (2) - PORTLAND (3) 3:4

96:100 (29:17, 19:22, 24:32, 24:29)

Jokić 29 (11/26 iz igre) in 13 skokov, Murray 17 (4/18 iz igre, 0/4 za tri), Harris 15, Millsap 10, Barton in Craig po 8, Morris 5, Plumlee 4; McCollum 37 (17/29 iz igre) in 9 skokov, Turner 14, Lillard 13 (3/17 iz igre, 2/9 za tri), 10 skokov in 8 podaj, Kanter 12 in 13 skokov, Collins 7, Hood in Harkless po 6, Aminu 3, Leonard 2.

Že odigrano:

Houston (4) - GOLDEN STATE (1) 2:4