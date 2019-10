Marko Simonović in soigralci bodo v sredo ob 19.30 gostili Darušafako. Foto: Cibona/Zeljko Baksaj

Zmaji bodo letos znova edini slovenski predstavniki v evropskih tekmovanjih, kot poudarjajo pa je osnovni cilj preboj iz skupine. Prvi nasprotnik ljubljanske vrste, carigrajska Dačka je omenjeno tekmovanje osvojila pred dvema letoma, tako da je lani znova igrala v Evroligi, kjer pa z nižjim proračunom kot v prejšnjih letih, ki je bil kar zajeten, ni bila konkurenčna in je zasedla zadnje mesto. "Darušafaka je kakovostna ekipa. Proračun je sicer nekoliko nižji, kot je bil v preteklosti, zato tudi nima take individualne kakovosti kot na primer pred dvema ali tremi leti, a je vseeno zahteven nasprotnik, ki ga zelo spoštujemo. Brez dvoma se bodo na začetku sezone želeli tako kot mi pokazati v čim boljši luči," je dejal trener zmajev Slaven Rimac.

Cedevita že tretja, Olimpija ga je že osvojila

Po združitvi Cedevite in Petrola Olimpije je novi ljubljanski klub "podedoval" zagrebško licenco za Evropski pokal, kjer ga v skupini čakajo še kazanski Unics, Brescia, Joventut iz Badalone in Nanterre. Zagrebška Cedevita se je v zadnjih treh sezonah prebila v Top 16, kamor vodijo štiri mesta iz vsake skupine, v sezoni 2010/11 pa je v tem tekmovanju zasedla tretje mesto. Olimpija ga je, potem ko je 19 sezon zapored igrala v najmočnejšem rangu evropske klubske košarke, igrala štiri leta, v drugem najmočnejšem tekmovanju stare celine pa je nastopala tudi pred Evroligo, in v sezoni 1993/94 tudi osvojila pokal.

V novi stoženski zasedbi je kar nekaj uveljavljenih košarkarjev, ki imajo bogate izkušnje iz Evrolige in tudi Evropskega pokala. To velja tudi za oba, ki sta se moštvu pridružila zadnja, Marka Simonovića in Maika Zirbesa. Srbski reprezentant in nemški center sta lani v Eurocupu igrala z Zenitom oziroma s Crveno zvezdo – v Beogradu sta si nekoč tudi delila garderobo –, od obeh pa v Ljubljani ogromno pričakujejo. Toda, kot poudarjajo, oba potrebujeta še nekaj časa, da bosta prava.

Skupina C 1. krog, sreda ob 19.30

CEDEVITA OLIMPIJA – DARUŠAFAKA

Ob 20.00:

NANTERRE – JOVENTUT

Ob 20.30:

BRESCIA – UNICS KAZAN

"Zelo smo zadovoljni s tem, kar je prinesel ekipi. Pričakujemo ga vlogi vodje, da, ko izgubimo ritem in koncept v igri, on z izkušnjami pomaga. Normalno, da potrebuje čas. Zelo težko se vse osvoji v enem tednu, definitivno pa gre za igralca, ki veliko pomeni za našo ekipo," je o Simonoviću povedal Rimac, glede Zirbesa pa dodal: "Ravno je dobro končal drugo kitajsko ligo, tako, da je bil v neki fazi aktivnih počitnic. Pred dobrim mescem je odigral zadnjo tekmo. Ni v polni formi, ampak ne bo potreboval veliko časa, saj ni bil to nek poletni odmor. Verjamem, da bo hitro v pravi pripravljenosti. Ko bo tak, vemo, o kakšnem igralcu govorimo, zato smo izjemno zadovoljni, da nas je okrepil."

Simonović: Prva tekma je vedno najtežja

Izkušeni 33-letni košarkar, ki je branil barve srbske reprezentance na pravkar končanem svetovnem prvenstvu, je dober teden z ekipo, a že na superpokalu Lige ABA pokazal, da bo eden ključnih mož Rimčeve vrste. "Začenja se nova sezona, v katero vstopamo polni želja in ambicij, da se dokažemo in naredimo dober rezultat. Upam, da nam bo vse to uspelo ob podpori navijačev, ki bi jih ob tej priložnosti povabil, da v čim večjem številu pridejo v Stožice in nam pomagajo, da skupaj naredimo dober rezultat. Verjamem, da imamo kakovostno ekipo, ki je mešanica mladih in izkušenih igralcev, ima pa zagotovo veliko potenciala. Imamo nekaj igralcev, ki imajo veliko izkušenj z igranjem na visoki ravni, kot so Liga ABA, Evropski pokal in Evroliga. Seveda potrebujemo še nekaj časa. Jaz sem prišel pred tednom dni, Maik pred dnevi in moramo še zgraditi to kemijo ter dvigniti formo. Prepričan sem, da bomo dali vsi od sebe vse, da pridemo na želeno raven," je zatrdil.

V lanski sezoni je Evropski pokal osvojila Valencia, ki bo tako letos igrala v Evroligi. Od zdaj naprej si bosta finala Eurocupa zagotovila vstopnico za Evroligo. To pravilo velja že za novo sezono. V tekmovanju sicer nastopa 24 moštev, po štiri iz vsake skupine se uvrstijo v Top 16, kjer se oblikujejo štiri skupine, nato pa jih gre osem v četrtfinale.

Simonović, ki bo v novem moštvu nosilec na poziciji krilnega centra, s Srbijo pa je že postal tako olimpijski kot svetovni podprvak, je lani v Evropskem pokalu za Zenit v povprečju dosegal šest točk. Ima udi veliko evroligaških izkušenj, prav zaradi tega pa verjame, da bo ob pomoči soigralcev in strokovnega štaba hitro osvojil sistem in princip igre Cedevite Olimpije. Četudi je z ekipo šele dober teden, pa bo že proti Darušafaki pomemben člen: "To je ekipa, ki ima vedno legijo tujcev in nekaj izkušenih turških igralcev. Gre za zelo dobro moštvo in dobro organiziran klub. Več let so že v vrhu Evropskega pokala, igrali pa so tudi v Evroligi. Poleg tega je to prva tekma, ki je vedno najtežja, ne glede na to ali igraš proti ekipi, kot je Darušafaka, ali proti manj kakovostni zasedbi. Z neko pravo energijo, borbenostjo, motivacijo in željo moramo priti do želenega rezultata."

Zirbes: S klubom imamo skupne ambicije

Novim soigralcem bo lahko pomagal tudi Zirbes, saj so v torek malce čez 18.00 v Ljubljano vendarle prispeli papirji iz Kitajske. Tako kot Simonović je tudi on v lanski sezoni igral v Evropskem pokalu in v povprečju prispeval malce manj kot osem točk na srečanje. Branil je barve Zvezde, Nemec pa je v Beogradu svoj čas rdeče-bele barve branil tudi s kapetanom zmajev Jako Blažičem. Zaradi tega se še posebej veseli dvoboja z aktualnimi prvaki Jadrana, ki tudi veljajo za prve favorite Lige ABA: "Zagotovo bo ta tekma nekaj posebnega. Se je res veselim in bo zelo zabavno. Komaj čakam, da znova zaigram tam."

Na pripravljalnih tekmah je imela Cedevita Olimpija nekaj težav v skoku, nasploh pa pod obročem ni imela take širine kot na primer na zunanjih položajih, kjer je že od začetka dobro pokrita. 208 centimetrov visoki nemški center je zapolnil vrzel pod košem, glede na prikazane igre v svoji karieri pa mu bo v Ljubljani upravičeno naloženo veliko bremena. "Za zdaj lahko rečem, da imamo zelo dobro ekipo. Mesto je zelo lepo. Že večkrat sem bil tu. Odlična je organizacija kluba, kjer je vse na visoki profesionalni ravni in komaj čakam, da se začne zares. Potreboval bom nekaj časa, da bom ujel ritem, a verjamem, da mi bo uspelo dovolj hitro. Prepričan sem, da imamo z ekipo dobre možnosti, da izpolnimo cilje. Moramo se le dobro uigrati, kar velja za vsako ekipo, ki je na novo sestavljena," je o prvih vtisih spregovoril Zirbes in dodal: "Imel sem še nekaj drugih ponudb, toda všeč mi je Ljubljana, poznam to okolje, ligo in vem, kaj lahko pričakujem. Poleg tega ima klub visoke ambicije, kot jih imam tudi sam."