V minuli sezoni je ABA ligo v Evroligi zastopala Budućnost, v novi pa jo bo znova Crvena zvezda. Foto: Budućnost VOLI/Liga ABA

Redni del Evrolige, ki se z novo sezono širi na 18 klubov, bo sestavljalo 11 ekip, ki so ob predstavitvi novega formata pred štirimi leti prejele licenco A. To so španski Barcelona, Baskonia in Real Madrid, turška Anadolu Efes in Fenerbahče, grška Olympiacos in Panathinaikos, ruski CSKA Moskva, izraelski Maccabi Tel Aviv, italijanska Olimpia Milano ter litovski Žalgiris. Za prihajajočo sezono sta dveletni licenci dobila francoski Asvel Villeurbanne in nemški Bayern München, novost s sezono 2020/21 pa bosta dve licenci za Evropski pokal in tri posebna povabila (wild card, op. a.).

V prihodnjih dveh sezonah bo imel prvak Lige Aba mesto v Evroligi. Ta je sprejela nekaj sprememb, vključno z dodeljevanjem mest oziroma licenc. Po novih pravilih ne bo več dostopa v Evroligo prek domače lige. A Liga Aba je dobila zagotovilo, da bo dobila eno mesto prek enega izmed treh posebnih enoletnih povabil. Domagoj Čavlović, podpredsednik Lige ABA

Zdaj z izjemo Evropskega pokala druga tekmovanja ne bodo več prinašala vstopnice za Evroligo. Brez mesta sta ostali regionalni tekmovanji Liga ABA in Liga VTB ter nemška liga. Do zdaj se je v Evroligo uvrstil le prvak Evropskega pokala, čez dve leti pa bo v njej igral tudi podprvak. Ekipa, ki bo prišla iz Evropskega pokala in bo v naslednji sezoni višje uvrščena ter se bo hkrati uvrstila v končnico, bo obdržala mesto med elitno 18-člansko druščino tudi za sezono zatem.

Vendarle pa klubi iz Lige ABA ne ostajajo povsem brez možnosti za nastop v Evroligi, saj bodo namreč s sezono 2020/21 podeljena kar tri posebna vabila. Prvak Lige ABA bo imel prednost za en t. i. "wild card", so zapisali pri Evroligi. Torej jadranski prvak nima več zagotovljenega mesta oz. ga Evroliga ni več zavezana sprejeti, a ima prednost pri pridobitvi "wild carda". Za prihajajočo sezono so podelili enega. V igri zanj je bil tudi beograjski Partizan, v prihodnosti naj bi bil to načrt tudi Cedevite Olimpije, letos pa ga je dobil peterburški Zenit.