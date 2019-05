Kawhi Leonard je tokrat dobil bitko proti Giannisu Antetokounmpu. Foto: Reuters

Leonard je iz igre metal 11/25 (prosti meti 12/13) v 52 minutah igre, s čimer je postavil rekord kariere v končnici. Dodal je še devet skokov in pet podaj, čeprav je "čutil bolečine v nogi".

"Gre za 52 minut in končnico. Seveda čutim noge, tudi če igram 30 minut, jih čutim. Ne skrbi me. Pripravljen bom za naslednjo tekmo," je povedal Leonard. Krivdo za nadure je sprejel Pascal Siakam. Pri vodstvu 96:94 deset sekund pred koncem rednega dela je imel dva prosta meta, vendar je oba zgrešil. Na drugi strani je tekmo v podaljšek popeljal Khris Middleton.

"Moja krivda. Povedal sem mu," je dejal Siakam, ki je vknjižil 25 točk in 11 skokov. Deloma se je odkupil ob koncu drugega podaljška, ko je blokiral met Brooka Lopeza. Norman Powell je dosegel 19 točk, Marc Gasol 16 in 12 skokov.

Raptorsi so slavili, čeprav so zaradi osebnih napak ob koncu zadnje četrtine ostali brez Kyla Lowryja in Powlla.

Eden izmed ključnih mož Toronta je bil Norman Powell, ki je dosegel 19 točk. Foto: Reuters

Giannis Antetokounmpo ni imel strelskega večera. Ob metu 5/16 je prispeval 12 točk, a se je izkazal s 23 skoki. Na začetku drugega podaljška je moral na klop zaradi šestih osebnih napak. "Igrali so bolje kot mi. Vedno ko smo se približali, so zadeli in prednost povišali na sedem, osem točk," je povedal Antetokounmpo.

George Hill je bil prvi strelec Bucksov s 24 točkami, štiri manj je dosegel Malcolm Brogdon. Štartna peterka Milwaukeeja je iz igre metala 19/69.

Milwaukee je izgubil prvo tekmo na gostovanju v tej končnici. Skupno ima izkupiček 10:2. "Bili smo blizu, čeprav nismo igrali dobro," je pozitivo v porazu iskal trener Mike Budenholzer.

Toronto je bil bližje zmagi tudi v prvem podaljšku, a je Leonard zgrešil.

Četrta tekma bo v noči na sredo.

Tretja tekma:

TORONTO (2) - MILWAUKEE (1) 1:2

* 118:112 (30:21, 28:30, 19:24, 19:21)

Leonard 36, Siakam 25 in 11 skokov, Powell 19, Gasol 16, 17 skokov in 7 podaj, Lowry 11, Ibaka 5, Green in VanVleet po 3; Hill 24, Brogdon 20, Lopez 16, Antetokounmpo 12 (met: 5/16), 23 skokov in 7 podaj, Bledsoe 11, Mirotić 10, Middleton 9, Connaughton 8, Ilyasova 2.

* - po dveh podaljških

Četrta tekma, torek ob 3.00:

PORTLAND (3) - GOLDEN STATE (1) 0:3