Gregg Popovich ima kljub številnim odpovedim zelo kakovostno ekipo. Foto: EPA

Organizatorji pripravljalnih tekem v Sydneyju in Melbournu so namreč precej drage vstopnice za dvoboje oglaševali s podobami ameriških zvezdnikov, kot so James Harden, Anthony Davis in Damian Lillard, ki pa so odpovedali nastop za reprezentanco, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je tako razjezilo nekatere ljubitelje košarke v Avstraliji, da so sprožili kampanjo za povračilo kupnine za vstopnice za prijateljske tekme. Peticijo za povračilo kupnine je podpisalo več kot 2.000 kupcev kart. Zadevo preiskuje tudi avstralska komisija za varstvo konkurence in zaščito potrošnikov, ki bo ugotovila, ali so organizatorji tekem z uporabo podob ameriških zvezdnikov zavajali potrošnike.

"Seznanjeni smo s tem, da so oglasi za tekme ameriške reprezentance v Melbournu in Sydneyju vsebovali tudi slike igralcev, ki se tekem ne bodo udeležili. Komisija bo pri svoji odločitvi upoštevala vse relevantne okoliščine," so sporočili iz avstralske komisije za varstvo konkurence in zaščito potrošnikov.

Nezadovoljnim navijačem, ki so za vstopnice plačali tudi po več sto avstralskih dolarjev, svetujejo, da se za povračilo kupnine najprej obrnejo na organizatorje. Ti so se zavili v molk.

Reprezentanca ZDA, ki jo vodi legendarni trener Gregg Popovich, se bo na pripravljalnih tekmah 22. in 24. avgusta pomerila z avstralsko izbrano vrsto, dva dni pozneje pa še z reprezentanco Kanade. Američani kljub okrnjeni zasedbi na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki se bo med 31. avgustom in 15. septembrom odvijalo na Kitajskem, veljajo za prve favorite za končno zmago.