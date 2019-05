Anadolu Efes je presenetljivo gladko odpravil Fenerbahče, Shane Larkin je dosegel 30 točk, njegov statistični indeks je bil na koncu 43. Do letos je bil z indeksom 37 rekorder turnirjev Final four Trajan Langdon (CSKA Moskva) s tekme za tretje mesto leta 2010. Foto: EPA

V prvem polfinalu turnirja Final four v Vitorii je Anadolu z 92:73 ugnal Fenerbahče. Blestel je Shane Larkin. 26-letni ameriški branilec, ki je pred to sezono k Anadoluju prišel iz NBA-ja (igral je za Boston), je dosegel 30 točk (19 v drugem polčasu), ob tem pa je imel še po sedem skokov in podaj. Njegov statistični indeks je znašal 43, kar je rekord zaključnih turnirjev. Odličnega pomočnika je imel v Vasiliju Miciću (25 točk).

Fenerbahče je bila najboljša ekipa rednega dela Evrolige, a tokrat varovanci Željka Obradovića niso bili razpoloženi, medtem ko je Anadoluju uspevalo skoraj vse in so tekmecem že do polčasa nasuli 45 točk. Predvsem je bil Anadolu občutno boljši v skoku (41:21).

Sergio Llull (levo) in Sergio Rodriguez sta bila nekoč soigralca pri Realu, tokrat pa sta se v nasprotnih ekipah srečala v polfinalu Evrolige. Uspešnejši je bil Rodriguez, ki je k zmagi CSKA-ja prispeval 23 točk. Foto: EPA

Prepelić le na tribuni

V večernem polfinalu je CSKA s 95:90 premagal madridski Real. Večino tekme je bolje kazalo Realu, ki je lani z Lukom Dončićem desetič postal evropski prvak in je na poti do zmagoslavja v polfinalu premagal prav CSKA. Sredi tretje četrtine je bilo 65:51, toda moskovski ekipi je uspelo nadoknaditi visok zaostanek, zadnjo četrtino, v kateri si je trener Real Pablo Laso prislužil tehnično napako, je dobila s 30:17. S po 23 točkami sta bila junaka zmage Nando de Colo in Sergio Rodriguez. De Colo (prosti meti 13/14) je bil razpoložen zlasti v drugem polčasu, Rodriguez pa v prvem.

V Realovi ekipi ni bilo Klemna Prepeliča. Anthony Randolph je v 23 minutah dosegel 12 točk. Sergio Llull je zadel le eno od desetih trojk.

Finale bo v nedeljo ob 20.30.

EVROLIGA, Final four, Vitoria, polfinale:

Fenerbahče (1) - ANADOLU EFES (4)

73:92 (20:19, 20:26, 17:23, 16:24)

Vesely 14, Green 13, Kalinić 12, Melli 9; Larkin 30, Micić 25, Motum in Dunston po 9.

CSKA MOSKVA (2) - Real Madrid (3)

95:90 (18:22, 25:23, 22:28, 30:17)

De Colo in Rodriguez po 23, Clyburn 18, Higgins 11; Causeur 18, Llull 13 (trojke 1/10), Randolph 12 točk in 5 skokov.

Finale, nedelja ob 20.30:

CSKA MOSKVA (2) - ANADOLU EFES (4)



Za 3. mesto, nedelja ob 17.30:

FENERBAHČE (1) - REAL MADRID (3)