Petrol Olimpija je že na prvi tekmi četrtfinala komaj odnesla celo kožo (79:77), tokrat pa je bila sreča na strani Šenčurja. Gorenjci so sicer vodili skozi celotno srečanje, največ z 18 točkami razlike, a so to ob neučinkovitem lastnem napadu in učinkovitem napadu gostov (natančni meti z razdalje) hitro zapravili. Obetala se je napeta končnica, ki so jo dobili Šenčurjani.

Marko Popadić je postavil končni izid tekme (73:70) in slavje v Šenčurju se je lahko začelo. Izenačili so četrtfinalno serijo proti aktualnim državnim prvakom. Foto: www.alesfevzer.com

Šenčurjani so zasluženo prišli do tretje odločilne tekme. Ta bo na sporedu v torek ob 18.30 v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

Ekipi sta bili v prvi četrtini izenačeni (15:15), v drugi četrtini pa so gostitelji dvakrat vodili za devet točk, tolikšna je bila tudi razlika ob odhodu na odmor, ko je v zadnji sekundi trojko zadel Stefan Tovilović (41:32).

Po vrnitvi na parket so varovanci Konstantina Subotića zaigrali še bolje, z delnim izidom 7:0 so povedli za 13 točk (45:32). Vodstvo so še višali, po novem odličnem obdobju so z delnim izidom 12:0 prišli na +18 (57:39), kar je bila najvišja prednost. Strelski mrk gostov je s trojko prekinil Roko Badžim (57:42). Ob vstopu v zadnjo četrtino so zmaji še dodatno znižali zaostanek, zaostajali so še za 12 točk (59:47).

V odločilni četrtini so varovanci Jureta Zdovca pokazali povsem drugačen obraz, z delnim izidom 3:16, začeli so zadevati za tri točke, bili so agresivnejši v obrambi, slabe štiri minute pred koncem so se približali le na dve točki zaostanka (67:65).

Varovanci Konstantina Subotića so bili na obeh tekmah enakovreden nasprotnik Petrolu Olimpiji. Foto: www.alesfevzer.com

Po nekaj minutah je Šenčur le zadel, koš je izsilil Ramo Rizvić (69:66). Po košu Mihe Lapornika je Olimpija spet zaostajala za točko (69:68). Šenčur je še enkrat rešil Rizvić (71:68). Potem ko je obramba Šenčurja zaspala, je Roko Badžim s podajo pod košem lepo podal Marku Simonoviću, ki je zabil za novo priključitev (71:70). Olimpija je imela napad za zmago, Rizvić je naredil osebno napako nad Simonovićem, ki pa je šest sekund pred koncem zgrešil oba prosta meta. To so Šenčurjani znali izkoristiti, končni izid je z dvema prostima metoma postavil Marko Popadić (73:70).

Prvi strelec Šenčurja je bil Smiljan Pavić – 14 točk, enajst jih je dosegel Ramo Rizvić (7 skokov, 5 podaj). Pri zmajih je bil najboljši Roko Badžim s 13 točkami in osmimi podajami.

LIGA NOVA KBM, četrtfinale, druge tekme

GOR. GR. DR. ŠENČUR - PETROL OLIMPIJA 1:1

73:70 (15:15, 26:17, 18:15, 14:23)

Pavić 14, Rizvić 11, Popadić, Morina, Murić in Sejfić po 9, Novak 7, Tovilović 5; Badžim 13, Simonović 11, Jones in Lapornik po 10, Špan 8, Lazić in Lorbek po 6, Radulović 4, Bubnić 2.

Ob 19.00:

HELIOS SUNS - HOPSI POLZELA 1:0

ROGAŠKA - KRKA 0:1

Zlatorog - SIXT PRIMORSKA 0:2

68:89 (13:29, 21:20, 9:26, 25:20)

Barič 18, Thomas 12; Jagodić Kuridža 16, Harris 15, Čakarun 13.

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na dve zmagi.