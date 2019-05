Ivanu Marinkoviću (8 točk) je uspelo nekaj uspešnih akcij. Ko je v zadnji četrtini zadel za vodstvo z 61:52, je Jureta Zdovca prisilil v minuto odmora, kar pa tekmecem ni pomagalo. Foto: www.alesfevzer.com

Primorska ekipa, ki naskakuje prvi naslov državnega prvaka, s katerim bi zaokrožila imenitno sezono, je potrdila vlogo favorita in v državnem prvenstvu petnajstič zapored ostala neporažena. Marko Jagodić Kuridža je bil z 18 točkami in sedmimi skoki najboljši igralec tekme. Marjan Čakarun je osem od 12 točk dosegel v prvem polčasu.

V koprski Bonifiki je bilo 2.000 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

Največja razlika prav na koncu

V prvih treh četrtinah je bil dvoboj izenačen. Olimpija je v 28. minuti vodila z 51:52, toda nato več kot štiri minute ni dosegla točke in gostitelji so v 33. minuti povedli s 63:52. Olimpija je z zmedenimi poskusi od daleč zaman poskušala ujeti priključek in prav s trojko Žana Marka Šiška je razlika ob koncu dosegla 18 točk.

18 izgubljenih žog Olimpije

Petrol Olimpija je sicer dobila skok (24:31), vendar se ni mogla kosati z razpoloženimi strelci Sixta, ki so imeli 58-odstoten met iz igre. Pri Petrolu Olimpiji sta bila na koncu dvomestna le Miha Lapornik (15) in Marvin Jones (14). Domen Lorbek (6 točk) je zadel le eno trojko od sedmih poskusov. Olimpija je imela 18 izgubljenih žog. Druga tekma bo v torek v Stožicah, kjer Sixtu Primorski v triletni zgodovini kluba še ni uspelo zmagati.

Roko Badžim je izgubil šest žog. Foto: www.alesfevzer.com

LIGA NOVA KBM, finale, prva tekma:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

79:61 (17:19, 21:16, 19:18, 22:9)

Jagodić Kuridža 18, Čakarun in Harris po 12, Vončina 10, Marinković 8, Šiško 7; Lapornik 15, Jones 14, Lazić 8.



Met iz igre: 25/43; 21/53

Trojke: 7/12; 8/25

Skok: 24/31

Izgubljene žoge: 11/18



Druga tekma, torek ob 18.45:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

Tretja tekma, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA